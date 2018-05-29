Новости

После отмены спектакля 82-летний Валентин Гафт подтвердил, что болен 11:05
Самолет-разведчик Ил-20М пройдет испытания после модернизации 11:03
В Забайкальском крае пропал вертолет Ми-2 10:54
Палестинский снаряд упал во двор пустого детского сада в Израиле 10:49
В Хабаровске пресекли вывоз органов саблезубого оленя на 3 млн рублей 10:49
В Липецке 15 тысяч человек остались без света 10:48
Умер советский и грузинский режиссер Павле Черквиани 10:45
Рейс из Уфы в Грецию задержали на девять часов 10:42
Новый универсал Lada Granta сфотографировали во время испытаний 10:38
Американский боец ММА Джеффри Монсон получил российское гражданство 10:30
Белорусско-российский политический диалог развивается поступательно 10:30
В восьми районах Якутии сдача ЕГЭ оказалась под угрозой срыва 10:28
СК задержал главу Котельников за мошенничество в особо крупном размере 10:20
Ушаков: России хотят навязать американский футбол в политике 10:18
В московском каршеринге появятся Porsche 10:08
В Казани эвакуировали аэропорт из-за звонка о бомбе 09:56
В Башкирии покажут балет в честь чемпионата мира по футболу 09:53
СМИ: НАТО требует от Норвегии наращивать войска и модернизировать танки 09:43
В Приморье учительница заставила мальчика чистить зубы перед классом 09:42
Экс-глава Магаданской области объяснил причину отставки 09:41
Киев потерял контроль над граничащими с Крымом районами 09:40
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке 09:28
В Приморье осужденные впервые сдадут ЕГЭ 09:23
Летчики ЦВО проведут разведку в районе посадки корабля "Союз МС-07" 09:16
Из сектора Газа по территории Израиля были выпущены ракеты 09:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
29.05.2018 09:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Степь под крылом

В Калмыкии авиация может оставить без работы автоперевозчиков
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Экономика Юга России №7577 (114)
Калмыкия, долгие годы испытывающая проблемы с транспортной доступностью, готова сделать ставку на развитие авиасообщения с использованием собственного аэропорта в Элисте. Серьезные перемены должны произойти уже с 1 июня, когда в республике начнет деятельность молодая авиакомпания, ориентированная на бюджетные региональные перевозки. Этим летом новые авиарейсы свяжут Элисту с Москвой, Ростовом и Сочи. А в перспективе возможно расширение географии полетов. Пока весьма осторожно эксперты называют Симферополь и Санкт-Петербург.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Раньше жители степной республики могли вылететь прямым рейсом только в Москву и лишь три раза в неделю. Основная же масса пассажиров длительные междугородние переезды совершала на автотранспорте. В результате в Калмыкии активно использовались микроавтобусы. Местные коммерсанты, выезжая за товаром, вскладчину нанимали транспорт. Подобные рейсы не всегда удобны и безопасны. А кто летал самолетом по маршруту Элиста - Москва и обратно, жаловался на дорогие билеты.

Фото: depositphotos.com
В России увеличили компенсации за задержки международных авиарейсов

- Я покупала билет из Элисты в Москву за семь с половиной тысяч рублей. Покупку сделала за 10 дней до полета. Если бы брала за четыре дня, билет обошелся бы уже в 10 тысяч. А если покупать за день до полета, он стоит 12 - 15 тысяч рублей, - рассказала председатель ТПП республики Надежда Ильянова. - Такая ситуация сложилась из-за отсутствия конкуренции. Поэтому многие жители Калмыкии предпочитали летать в Москву из Волгограда. На этом маршруте можно найти авиабилеты по две тысячи рублей. Но нужно несколько часов ехать в Волгоград на автобусе или маршрутной "Газели". Цена на такую поездку, кстати, составляет от 700 рублей. И все равно этот комбинированный, неудобный и долгий способ перемещения в итоге выходил дешевле, чем прямой перелет из Элисты в Москву.

На одной из встреч с жителями Калмыкии глава республики Алексей Орлов признался, что авиасообщение обходится дорого не только пассажирам, но и региональному бюджету.

- Каждый рейс в зависимости от сезона приходится субсидировать на сумму от полутора до трех миллионов рублей. При этом мы не можем регулировать ценообразование и влиять на сервис авиакомпании, - рассказал тогда Алексей Орлов.

Фото: depositphotos.com
За утерянный багаж будут выплачивать 360 тысяч рублей

Появление на местном рынке авиакомпании, которая базируется в ростовском аэропорту Платов, должна сделать перелеты более доступным и для жителей степной республики, и для туристов, намеревающихся посмотреть ее красоты.

- Эти авиарейсы будут социально ориентированными, и мы надеемся, что часть пассажиров, пользующихся сейчас автотранспортом, пересядет в самолеты. Новые авиарейсы, как и уже действующие, будут субсидироваться из республиканского бюджета. Благодаря росту налоговых поступлений у нас есть на это средства. А в перспективе возможен постепенный переход на самоокупаемость. Но тут все будет зависеть от загруженности самолетов, - говорит председатель республиканского правительства Игорь Зотов.

В региональном министерстве транспорта отметили, что со временем также возможно субсидирование авиаперелетов и из федерального бюджета. В следующем году республика будет за него бороться.

С учетом уже существующих авиарейсов из Элисты в течение недели будут отправляться пять рейсов в Москву и по одному в Ростов и Сочи. Уже известны окончательные цены, и продажа билетов идет вовсю. Так, на билеты до Москвы, Ростова и Сочи установлена единая минимальная цена - от 1073 рублей, что сопоставимо с ценой поездки на пассажирском микроавтобусе из Элисты в Ростов и значительно дешевле, чем стоимость автобусного билета до Москвы. На первые авиарейсы до Москвы места уже раскуплены.
Калининград и белорусские регионы свяжут прямые авиарейсы

В республиканском минтрансе прогнозируют, что самолеты на новых рейсах будут загружены на 80 - 90 процентов и надеются, что конкурент вынудит и действующего авиаперевозчика пересмотреть тарифы в сторону снижения. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, это маловероятно, поскольку авиакомпании используют лайнеры разных размеров и их загрузка тоже, скорее всего, будет разной.

Пока снизить цены на авиабилеты удалось благодаря появлению на элистинском направлении более вместительных самолетов Sukhoi Superjet 100. В них по 100 пассажирских мест, из которых девять - повышенной комфортности. Максимальная цена - 12265 рублей при полете в Ростов и 16065 рублей - в Москву и Сочи.

Кстати, чтобы принимать такие лайнеры, пришлось дооборудовать элистинский аэропорт и приобрести необходимые трапы и технику. Теперь нужно как-то решать проблему организации общественного транспорта, который будет ходить в аэрогавань. Пока туда можно добраться только на такси или личном автомобиле. Но, возможно, со временем появится маршрут, который свяжет центр Элисты с аэропортом и будет ориентирован на время прибытия и вылета самолетов. В перспективе предполагается, что авиатранспорт в Калмыкии составит серьезную конкуренцию автомобильному, который до сих пор чувствовал себя на местном рынке довольно неплохо.

- Пока о развитие железнодорожного транспорта в Калмыкии говорить рано из-за высоких тарифов РЖД и времени, которое должен провести пассажир в пути. Именно поэтому мы намерены развивать авиасообщение, - говорит министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия Кирилл Ботов.

Главное сегодня

Матвиенко: "Российская угроза" - проект Запада, а не объективная реальность
Киев потерял контроль над граничащими с Крымом районами
Россия создаст комплексы РЭБ с учетом сведений о сбитых ракетах США
В Якутии буря оставила без электричества 85 тысяч человек
Журналисты стали жертвами непогоды в Северной Каролине