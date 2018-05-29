Калмыкия, долгие годы испытывающая проблемы с транспортной доступностью, готова сделать ставку на развитие авиасообщения с использованием собственного аэропорта в Элисте. Серьезные перемены должны произойти уже с 1 июня, когда в республике начнет деятельность молодая авиакомпания, ориентированная на бюджетные региональные перевозки. Этим летом новые авиарейсы свяжут Элисту с Москвой, Ростовом и Сочи. А в перспективе возможно расширение географии полетов. Пока весьма осторожно эксперты называют Симферополь и Санкт-Петербург.

Раньше жители степной республики могли вылететь прямым рейсом только в Москву и лишь три раза в неделю. Основная же масса пассажиров длительные междугородние переезды совершала на автотранспорте. В результате в Калмыкии активно использовались микроавтобусы. Местные коммерсанты, выезжая за товаром, вскладчину нанимали транспорт. Подобные рейсы не всегда удобны и безопасны. А кто летал самолетом по маршруту Элиста - Москва и обратно, жаловался на дорогие билеты.

- Я покупала билет из Элисты в Москву за семь с половиной тысяч рублей. Покупку сделала за 10 дней до полета. Если бы брала за четыре дня, билет обошелся бы уже в 10 тысяч. А если покупать за день до полета, он стоит 12 - 15 тысяч рублей, - рассказала председатель ТПП республики Надежда Ильянова. - Такая ситуация сложилась из-за отсутствия конкуренции. Поэтому многие жители Калмыкии предпочитали летать в Москву из Волгограда. На этом маршруте можно найти авиабилеты по две тысячи рублей. Но нужно несколько часов ехать в Волгоград на автобусе или маршрутной "Газели". Цена на такую поездку, кстати, составляет от 700 рублей. И все равно этот комбинированный, неудобный и долгий способ перемещения в итоге выходил дешевле, чем прямой перелет из Элисты в Москву.

На одной из встреч с жителями Калмыкии глава республики Алексей Орлов признался, что авиасообщение обходится дорого не только пассажирам, но и региональному бюджету.

- Каждый рейс в зависимости от сезона приходится субсидировать на сумму от полутора до трех миллионов рублей. При этом мы не можем регулировать ценообразование и влиять на сервис авиакомпании, - рассказал тогда Алексей Орлов.

Появление на местном рынке авиакомпании, которая базируется в ростовском аэропорту Платов, должна сделать перелеты более доступным и для жителей степной республики, и для туристов, намеревающихся посмотреть ее красоты.

- Эти авиарейсы будут социально ориентированными, и мы надеемся, что часть пассажиров, пользующихся сейчас автотранспортом, пересядет в самолеты. Новые авиарейсы, как и уже действующие, будут субсидироваться из республиканского бюджета. Благодаря росту налоговых поступлений у нас есть на это средства. А в перспективе возможен постепенный переход на самоокупаемость. Но тут все будет зависеть от загруженности самолетов, - говорит председатель республиканского правительства Игорь Зотов.

В региональном министерстве транспорта отметили, что со временем также возможно субсидирование авиаперелетов и из федерального бюджета. В следующем году республика будет за него бороться.

С учетом уже существующих авиарейсов из Элисты в течение недели будут отправляться пять рейсов в Москву и по одному в Ростов и Сочи. Уже известны окончательные цены, и продажа билетов идет вовсю. Так, на билеты до Москвы, Ростова и Сочи установлена единая минимальная цена - от 1073 рублей, что сопоставимо с ценой поездки на пассажирском микроавтобусе из Элисты в Ростов и значительно дешевле, чем стоимость автобусного билета до Москвы. На первые авиарейсы до Москвы места уже раскуплены.

В республиканском минтрансе прогнозируют, что самолеты на новых рейсах будут загружены на 80 - 90 процентов и надеются, что конкурент вынудит и действующего авиаперевозчика пересмотреть тарифы в сторону снижения. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, это маловероятно, поскольку авиакомпании используют лайнеры разных размеров и их загрузка тоже, скорее всего, будет разной.

Пока снизить цены на авиабилеты удалось благодаря появлению на элистинском направлении более вместительных самолетов Sukhoi Superjet 100. В них по 100 пассажирских мест, из которых девять - повышенной комфортности. Максимальная цена - 12265 рублей при полете в Ростов и 16065 рублей - в Москву и Сочи.

Кстати, чтобы принимать такие лайнеры, пришлось дооборудовать элистинский аэропорт и приобрести необходимые трапы и технику. Теперь нужно как-то решать проблему организации общественного транспорта, который будет ходить в аэрогавань. Пока туда можно добраться только на такси или личном автомобиле. Но, возможно, со временем появится маршрут, который свяжет центр Элисты с аэропортом и будет ориентирован на время прибытия и вылета самолетов. В перспективе предполагается, что авиатранспорт в Калмыкии составит серьезную конкуренцию автомобильному, который до сих пор чувствовал себя на местном рынке довольно неплохо.

- Пока о развитие железнодорожного транспорта в Калмыкии говорить рано из-за высоких тарифов РЖД и времени, которое должен провести пассажир в пути. Именно поэтому мы намерены развивать авиасообщение, - говорит министр по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия Кирилл Ботов.