Киев потерял контроль над граничащими с Крымом районами

Киев заявил о "признаках потери государственного управления" в нескольких районах, прилегающих к российскому полуострову Крым. Об этом электронному изданию "Обозреватель" рассказал так называемый постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин.

Чиновник утверждает, что в приграничных регионах, в частности, в Геническом районе Херсонской области, действуют организованные преступные банды, которые "раскачивают ситуацию" и проводят акции против центральной власти. Он назвал ситуацию "небезопасной", поскольку местные власти и полиция справиться с этим не могут.

Полуостров Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как в поддержку этого на референдуме выступило подавляющее большинство местных жителей.