Мэрия вызвала краснодарцев на футбольный поединок

В Краснодаре мэрия предложила жителям города сыграть несколько уличных футбольных матчей, а после обсудить муниципальные проблемы.

"Впереди чемпионат мира - самое время заразиться правильным настроением, а заодно после игры пообщаться не только о футболе, - сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий. - Ограничений никаких нет. Все по-честному".

Горожанам предложено сыграть пять-шесть матчей в выходные или вечером в будние дни на дворовых спортивных площадках в округах Краснодара. При этом сами жители кубанской столицы должны проявить инициативу и назначить встречу.

"В моей команде будут руководители и сотрудники подразделений, администраций округов, так что у нас получится качественный диалог и хорошая игра", - уверен мэр Евгений Первышов.