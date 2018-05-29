Названы самые популярные для летнего отдыха с детьми курорты РФ

Российский сервис бронирования жилья назвал самые популярные российские курорты, которые выбирают туристы для семейного отдыха летом.

По данным специалистов Tvil.ru, рейтинг выполнен по результатам анализа броней отелей и апартаментов для проживания с детьми с 1 июня по 31 августа текущего года.

- Курорты Краснодарского края и Крыма заняли первые десять мест среди летних курортных направлений семейного отдыха, а Санкт-Петербург и Москва лидируют для экскурсионного отдыха, - рассказали составители списка.

Так, на первом месте оказался уже открывший пляжный сезон Сочи, за ним следуют Евпатория, Анапа, Феодосия, Ялта, Судак, Алушта, Ейск, Геленджик и Севастополь.

Как выяснилось, дешевле всего в среднем обойдется проживание в Анапе и Евпатории (по две тысячи рублей в сутки), дороже всего - в Ялте (2,7 тысяч рублей).

А вот Анапа и Ейск лидируют по длительности семейного отдыха среди курортов Кубани (сюда берут путевки на 11 дней), в Крыму же дольше всего задержатся в Евпатории (13 дней) и Судаке (11 дней).