С момента создания в Крыму свободной таможенной зоны (СЭЗ), которая дает возможность ее резидентам беспошлинно ввезти из-за рубежа оборудование и товары, воспользовались предложением только 42 резидента из 1291 зарегистрированного. Почему инвесторы не желают сэкономить миллионы, выяснял корреспондент "РГ".

Миллионы экономии

Свободная таможенная зона начала функционировать с 2015 года, практически сразу после вступления в силу федерального закона о свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе.

- СЭЗ - это отдельный институт, который должен способствовать наращиванию производственных мощностей, росту внутреннего регионального продукта и отчислений в бюджет, - рассказал начальник Крымской таможни Владимир Авраменко. - Поэтому освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС исключительно зарегистрированные в крымской СЭЗ компании. Это обязательное условие, чтобы товар ввозили в Крым и он не покидал эту территорию, работая на увеличение производственных мощностей. С 2015 по 2018 год 42 участника СЭЗ подали 319 деклараций для применения к товарам процедуры СТЗ.

С 2015 года резиденты ввезли импортных товаров на 2,8 миллиарда рублей, получив преференции на 632,9 миллиона рублей. По популярности на первом месте оказалось промышленное и сельскохозяйственное оборудование - 59 процентов от общего объема, на втором месте саженцы - 15 процентов, на третьем - транспортные средства - пять процентов.

Попали в зону

В числе первых импортеров, воспользовавшихся преференциями, было ООО "Арена-Крым", которое создает в Евпатории современный спортивный комплекс. Предприятие импортировало из Китая травяное покрытие для четырех полноразмерных футбольных полей и четырех полей размером 25 на 40 метров, покрытия для беговых дорожек, оборудование для легкой атлетики (барьеры, маты, стойки и шесты) и расходные материалы.

- Льготы СТЗ помогли нам сэкономить несколько миллионов рублей, - рассказал юрисконсульт ООО "Арена-Крым" Алексей Василишин. - Но есть нюансы: ввезенный таким образом товар мы можем использовать только на территории спорткомплекса, который стал зоной таможенного контроля. Первое время возникали вопросы: должен ли весь комплекс относиться к этой зоне или только складские помещения? Если весь, то как пропускать посетителей, ведь в зоне таможенного контроля существуют ограничения на вход, а мы, например, строим гостиницу.

Такие зоны таможенного контроля создаются для того, чтобы ввезенные через СТЗ транспорт, оборудование и материалы не перепродавались инвесторами, ведь с момента их ввоза и до выпуска в свободное обращение они находятся под таможенным контролем. Соответственно, товары получают статус условно выпущенных, и существуют ограничения на распоряжения ими до завершения действия инвестпроекта. Если резидент захочет их продать, то сделать это он может, заплатив все таможенные пошлины и НДС. Передать в аренду такое оборудование или технику нельзя, разве только заключить договор на оказание услуг своей техникой и рабочей силой. Если пренебрег требованиями - попал под ответственность, ведь таможня периодически проводит профилактические проверки, удостоверяясь в том, что техника и оборудование находятся на территории зоны таможенного контроля.

- К сожалению, некоторые представители бизнеса расценивают СТЗ как маленький офшор, желая получить сиюминутную выгоду, - говорит Владимир Авраменко. - У нас есть резиденты, которые мечтали ввести беспошлинное оборудование и передать его в аренду. Чтобы такого не происходило, и действует обязательное требование создания зоны таможенного контроля. Это, конечно, странно выглядит, когда в центре Крыма, например, вдоль виноградников или производства стоят столбики с надписью "Зона таможенного контроля", но это позволяет нам контролировать целевое использование импортного товара.

Неоплачиваемый импорт

По пути экономии на таможенных пошлинах пошли не все резиденты, что, по мнению руководителя Крымской таможни, вполне нормально.

- Все зависит от того, что именно помещается под процедуру СТЗ, - говорит Владимир Авраменко. - Например, импортерам виноградной лозы экономически выгоднее сегодня получить льготу, потому что на возмещение НДС по обычной процедуре они смогут претендовать лет через пять, когда лоза начнет давать урожай. Тогда же можно решать, оставлять этот товар в заявленной процедуре СТЗ или нет. Хотя ее нецелесообразно переводить в другой статус, потому что она не покинет земельный участок еще несколько десятилетий. Другое дело, если ввозить оборудование, которое имеет нулевые ставки таможенных пошлин. Более того, если аналоги импортного оборудования не производят в России, для него не только предусмотрены нулевые ставки таможенной пошлины, но и НДС. И такое оборудование сразу выпускается в свободное обращение без ограничений. Так что тут каждый резидент сам решает, что ему выгоднее.

По этой причине не заинтересовался преференциями СТЗ симферопольский завод, производящий сварочное оборудование, ведь лазерная установка, приобретение которой предусматривает инвестпроект, и без СТЗ получит освобождение от таможенных пошлин.

- Мы ни разу не воспользовались преференциями при закупке импортных комплектующих, - рассказал заместитель председателя совета директоров фирмы "Сэлма" Георгий Агаджанян. - В СЭЗ Калининграда, где находится одно из наших предприятий, действовала норма, позволяющая покупать комплектующие без НДС и таможенных пошлин, производить свой товар и продавать на территории РФ без потери преференций. В крымской СТЗ мы можем купить комплектующие, например, в Китае, сэкономить на уплате НДС и таможенных платежей, но продать готовое оборудование без потери преференции можно только резидентам крымской СЭЗ и только на территории полуострова. Если нашу продукцию приобретает нерезидент или покупатель с материка, НДС опять появляется. По сути, получается отсрочка уплаты налога на период производства оборудования.

Санкции помешали

В полную силу пользоваться льготами СТЗ мешают санкции. Не секрет, что с крымскими компаниями многие иностранные производители даже из дружественного Китая не работают вообще. Если же делать покупку через посредника на материке, то преференции СТЗ не положены.

- Более того, мы недавно покупали оборудование через нашу компанию из Санкт-Петербурга, и один китайский банк отказался принять деньги за товар от российского банка, - говорит Георгий Агаджанян. - Хорошо, что у нас был альтернативный поставщик, банк которого принимает платежи из России. То есть, по всей видимости, этот китайский банк подконтролен американским структурам, и ему выгоднее не принять один платеж из России, чем попасть под ограничения. Что уж говорить о том, чтобы крымской компании купить за рубежом оборудование. Так что у СТЗ есть определенные плюсы, но воспользоваться ими сложно.

О сложностях ведения внешнеэкономической деятельности говорят и в "Арене-Крым".

- Товары мы начали завозить в сентябре 2015 года и последнюю закупку сделали в 2016 году, после этого ничего не завозим из-за сложностей с проведением валютных операций, - говорит Алексей Василишин. - Дело в том, что работающие в Крыму банки не производят операции по ВЭД с иностранными контрагентами, и возникает проблема с оплатой товаров. Более того, не так давно мы хотели закупить товар, не применяя преференции СТЗ. Для этого не без сложностей открыли счет в одном из крупнейших российских банков, но он отказался сделать перевод денег поставщику в Китай, сославшись... на указ президента США. Ситуация абсурдная! Пришлось искать обходной путь, переводить деньги по договору поручения через третье лицо. И опять российский банк не хотел делать платеж. Так что сейчас любая процедура ввоза товаров из-за рубежа - это очень непросто.

Комментарий

Алексей Воробьев, председатель Ассоциации участников СЭЗ Крыма:

- Среди инвесторов много желающих воспользоваться преференциями СТЗ, но по факту немногие применяют этот эффективный механизм. Выделю три основные проблемы. Первая заключается в том, что иностранная компания не хочет заключать прямой договор с крымской в связи с санкционным режимом. Вторая - в невозможности оплатить товары непосредственно иностранному поставщику из-за ограничений в работе банковской системы. Третья - процедура СТЗ имеет сложный механизм, который регулируется национальными и международными нормативными актами, в том числе законодательством Евразийского экономического союза. Соответственно, таможенным органам приходится искать компромисс и внедрять на территории СЭЗ особенные правила, присущие только Крыму.

Я считаю, нужно внести изменения в законодательство, дав возможность применения процедуры СТЗ в случаях, когда внешнеэкономические контракты заключаются резидентами СЭЗ через посредников (агентов, комиссионеров и т. п.). Это даст возможность скрывать от иностранных поставщиков имя фактического покупателя и место поставки. А банкам необходимо разработать инструменты, которые позволят прямо или через посредников оплачивать иностранные контракты.