Ростовчане удивили деловой активностью на ПМЭФ-2018

Делегация Ростовской области стала одной из самых активных участниц Петербургского международного экономического форума, который завершился накануне в северной столице. На нем представители региона под руководством губернатора Василия Голубева заключили сразу несколько крупных инвестиционных договоров на общую сумму около 12 миллиардов рублей, а также провели ряд встреч с представителями федеральных министерств и ведомств, со своими коллегами из других субъектов и представителями российского и международного бизнеса.

Как отмечали некоторые эксперты, Ростовская область последние пять-семь лет проводит очень большую работу по привлечению инвестиций, при этом предпочтение оказывается тем проектам, которые соответствуют Стратегии-2030 - то есть строительству в России новой, инновационной экономики. Режим максимального благоприятствования на Дону сегодня получают инвестпроекты в сфере логистики и переработки, инновационных отраслей АПК, промышленности и IT-сферы.

Что подтверждается итогами форума. Например, соглашение о развитии цифровой экономики Дона в Петербурге подписали правительство региона и компания МТС. Речь идет о целом ряде проектов, которые касаются качества медицинских и образовательных услуг, а также инфраструктурных решений в области "умного города".

Как отметил президент Группы "МТС" Алексей Корня, компания будет смотреть на те проекты цифровых продуктов, которые она может реализовывать в регионе, прежде всего в области "умных вещей".

- У нас уже есть первые такие проекты, в частности - с группой компаний "Степь" на Дону мы реализуем проект по "умному сельскому хозяйству": управление процессами на основе больших данных, - отметил Корня. - И мы будем смотреть, какие еще проекты и продукты можем предложить региону в этих новых сферах.

Также было подписано соглашение о строительство в предместье Ростова целого малоэтажного поселка. Российские урбанисты много спорят о том, какое жилье нужно нашим гражданам - комплексные многоэтажки, или наоборот, пора строить "одноэтажную Россию". Здесь же ростовчанам предложен разумный компромисс. По словам инвестора, это будет недорогое комфортное жилье - один квадратный метр будет стоить на рынке от 36 тысяч рублей. К проекту подключатся банки, которые на конкурентной основе смогут предложить свои условия по ипотеке, также можно будет купить жилье в рамках долевого строительства.

- Я бы к этому проекту применил бы такое словосочетание "комфортная среда", когда создается такая атмосфера удобства, где очень удобная и безопасная планировка дворов, отсутствует возможность пересекаться людям и транспорта, в наличии вся доступная социальная инфраструктура. Ну, и правильно выбранное месторасположение: рядом с Ростовом, в то же время Аксай - такая сельская территория с комфортным жильем, - прокомментировал глава региона. - Это соответствует всем современным требованиям и нормам, отвечает сегодняшнему развитию Ростовской агломерации. Когда мне проект презентовали в первый раз, я задумался о применении такого подхода к строительству не только в данном случае, но и в ряде других территорий области. И такое поручение уже состоялось.

С "Роснано" Василий Голубев обсуждал реализацию в Ростовской области образовательных программ по подготовке инженерных кадров. Компания готова не только участвовать, но и частично финансировать эти программы. К проекту планируется подключить крупнейшие донские вузы и промышленные предприятия, которым необходима переподготовка инженерных кадров.

А гендиректор компании "ФМ Ложистик" Кристоф Менивар рассказал, что его компания в первых числах июня уже начнет строительство крупнейшего складского центра. Это будет склад класса "А", построенный в соответствии с ведущими мировыми стандартами отрасли.

- Мы видим динамику развития Ростовской области и считаем, что это - наш стратегический регион для развития, - отметил бизнесмен.

- В районе нашего нового международного "Платов" это уже не первый инвестпроект. Например, недавно там начала работать компания "Марс", готовится площадка под строительство одного из крупнейших в России почтовых терминалов, - отметил, в свою очередь, Василий Голубев. - Как известно, Ростовская область - это пересечение очень многих путей. Таким образом, локация здесь нового логистического терминала выгодна инвестору и для всех партнёров, которые будут работать с "ФМ Ложистик". Это продолжение реализации нашей программы, которую мы сегодня определяем как развитие аэрополиса. Приаэропортовая территория - это новая точка роста нашей области.

Добавим, что в рамках форума Василий Голубев принял участие в пленарном заседании ПМЭФ, а также в заседании консультативной комиссии Госсовета Российской Федерации.