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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ростовчанин осужден за вывод за рубеж более 2 миллиардов рублей

Текст: Алена Ларина (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону в Кировском районном суде вынесен приговор жителю города и гражданке Украины, которые обвинялись в выводе заграницу более двух миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

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По информации ведомства, подсудимые, якобы, заключали международные контракты с иностранными компаниями на поставку товаров. На самом деле коммерческие структуры и договора были липой. Для фиктивных сделок использовались реквизиты восьми организаций. Осуществлялась предоплата "товара".

В отношении ростовчанина и украинской гражданки было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Им вынесен приговор - пять лет колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей.

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