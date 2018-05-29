Ростовчанин осужден за вывод за рубеж более 2 миллиардов рублей

В Ростове-на-Дону в Кировском районном суде вынесен приговор жителю города и гражданке Украины, которые обвинялись в выводе заграницу более двух миллиардов рублей. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По информации ведомства, подсудимые, якобы, заключали международные контракты с иностранными компаниями на поставку товаров. На самом деле коммерческие структуры и договора были липой. Для фиктивных сделок использовались реквизиты восьми организаций. Осуществлялась предоплата "товара".

В отношении ростовчанина и украинской гражданки было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК России (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Им вынесен приговор - пять лет колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей.