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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Свистать всех на верфь

Южным судостроителям не хватает профессиональных инженеров и отечественных комплектующих
Текст: Ольга Котенева, Ирина Поволоцкая
Российская газета - Экономика Юга России №7577 (114)
В Астрахани спустили на воду новый буксир, построенный по заказу Минобороны РФ. На верфях астраханских предприятий строят еще несколько гражданских и военных кораблей. Заказы начали поступать и на судостроительные предприятия Крыма. В региональных минпромах рапортуют о подъеме в отрасли. Между тем сами судостроители в оценках более осторожны: предприятиям не хватает загрузки и квалифицированных специалистов.

Военным и гражданским

Новый буксир "Капитан Гурьев" предназначен для оказания помощи кораблям, попавшим в аварию, и спасения личного состава, для тушения пожаров на аварийных судах и береговых сооружениях.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- Министерство обороны обновляет силы вспомогательного флота, - отметил официальный представитель судостроительной компании "Звездочка" Евгений Гладышев. - Судно, построенное по этому проекту в Астрахани, обладает улучшенными маневренными и силовыми характеристиками.

Кстати, "Капитан Гурьев" стал уже пятым судном, построенным астраханскими корабелами. Вообще судостроение в Астраханской области сейчас переживает подъем. По информации министерства промышленности, в отрасли строят сухогрузы, танкеры, суда пассажирского и вспомогательного флота, а также морские гидротехнические сооружения для освоения шельфовых месторождений. Уже не первый год продолжается обустройство самого крупного в северной части Каспийского моря месторождения имени Владимира Филановского. В 2017 году в Астрахани завершено строительство ледостойкой стационарной платформы №2 и платформы жилого модуля №2, продолжается строительство блок-кондуктора.

Фото: Фото "Совкомфлот"
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На судостроительном заводе "Лотос" (входит в Объединенную строительную корпорацию) строят круизное судно по заказу Московского речного пароходства и два танкера-химовоза. В январе 2018 года состоялась церемония закладки нового пассажирского круизного судна. Благодаря инженерным решениям оно сможет ходить в бассейнах с ограниченной глубиной и извилистым фарватером, а значит, речные круизы можно будет организовывать не только в Европейской части страны, но также в Сибири и на Дальнем Востоке. В ближайшее время планируется закладка еще одного пассажирского судна этой серии.

Дальнейшие перспективы судостроения в региональном правительстве связывают с развитием особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Лотос". Сейчас на ее территории зарегистрировано восемь резидентов. Якорным является как раз "Лотос", вокруг которого будут аккумулироваться машиностроительные, приборостроительные и вспомогательные предприятия. В числе перспективных проектов - производство скоростных маломерных судов с использованием композитных материалов и создание информационно-аналитического центра сбора и обработки информации, получаемой посредством морских автономных беспилотных средств.

Возвращаются в строй

В последние три года переживает подъем и судостроительная отрасль Крыма: после 20-летнего застоя в украинский период предприятия вновь получают заказы, растет объем производства.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
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- Судостроение - одна из важнейших отраслей промышленного комплекса республики, - говорит министр промышленной политики РК Андрей Васюта. - Она имеет свою историю и традиции: Крым по праву гордится теми уникальными судами, в том числе крупнейшими, которые были созданы на наших стапелях в разные периоды и до сих пор находятся в эксплуатации во многих странах мира.

В переходный период после воссоединения Крыма с Россией именно судостроительным предприятиям пришлось пройти наиболее трудный путь адаптации к работе в новом законодательном поле, в условиях потери сложившихся хозяйственных связей, рынков сырья, материалов и сбыта продукции, стремительного сокращения экспорта из-за санкционной и дискриминационной политики бывших зарубежных партнеров. Несмотря на это, за исключением переломного 2014 года, динамика уровня промышленного производства в республике была положительной, что позволило нарастить объемы по сравнению с 2013 годом почти на девять процентов.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- С 2014 года производство увеличились в шесть раз, - рассказал генеральный директор судостроительного завода "Залив" Андрей Жердев. - Сейчас производственная база предприятия полноценно загружена. В работе девять заказов разного класса и назначения. Активно развивается судоремонтное направление, ежегодно на мощностях завода ремонтируется более 20 судов. Интересным направлением мы считаем и изготовление крупных металлоконструкций. Для автодорожной части Крымского моста завод изготовил 500 тонн таких изделий, а также 1430 тонн мостовых металлоконструкций для железнодорожного подхода к транспортному переходу через Керченский пролив.

Сейчас в рамках выполнения ФЦП "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2020 года" на заводе строят многофункциональное аварийно-спасательное судно - рейдовый водолазный катер проекта А-160.

- Прорабатываем возможность привлечения заказов на строительство гражданских судов для пассажирских перевозок и рыбопромыслового флота, потребность в которых велика: мы получаем запросы от флота, от транспортных и пассажирских компаний, от рыбаков, - говорит Андрей Васюта. - Например, завод "Море" занимается привлечением заказов на постройку пассажирских судов типа "Комета" для морских пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне.

Работают по заказу

В ноябре прошлого года Морская коллегия при правительстве РФ поддержала идею концерна "Калашников" о возрождении в Крыму производства пассажирских судов на подводных крыльях. В конце мая президент России Владимир Путин подписал указ о передаче завода "Море" госкорпорации Ростех до 2019 года. Для этого предприятие преобразуют в акционерное общество, 100 процентов акций которого будут переданы в качестве имущественного взноса РФ Ростеху.

Фото: Пресс-служба ПСЗ "Янтарь"
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- Наша миссия - поддержать предприятие, - заявил представитель Ростеха Леонид Хозин. - Завод недозагружен и требует серьезной модернизации. Для решения этих задач планируется передать его акции в доверительное управление "Калашникова". Концерн развивает судостроение, консолидирует активы в этой сфере. Одним из профильных направлений его деятельности стало строительство скоростных судов, где могут быть задействованы компетенции завода "Море".

По словам главы Республики Крым Сергея Аксенова, в целом мощности предприятия оборонно-промышленного комплекса Крыма загружены примерно наполовину.

- Основная доля загрузки производственных мощностей судостроительных предприятий составляют гособоронзаказы, выполняемые в интересах Минобороны РФ и других силовых структур, окончание работ по которым планируется до конца 2021 года, - говорит Андрей Васюта. - Из-за санкционных ограничений в отношении республики крымские предприятия в большинстве случаев лишены возможности выполнять гражданские коммерческие заказы. И без государственной поддержки им сложно привлекать новые.
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Федеральное правительство совместно с руководством Крыма и промышленниками намерено в течение двух месяцев сформировать план загрузки таких предприятий до 2030 года. Кроме того, представители промышленной отрасли России рассмотрят возможность продвижения продукции, выпускаемой крымскими и севастопольскими промышленными предприятиями, на рынок стран Таможенного союза и на международный, что позволит привлечь дополнительные заказы.

О неравномерной загруженности предприятий говорят и в Астраханской области.

- Негативное влияние на развитие отрасли оказывает неравномерное по срокам и предприятиям распределение заказов, - говорит заместитель министра промышленности Астраханской области Илья Волынский - Необходима государственная поддержка отрасли, так как российским предприятиям сложно конкурировать с лидерами мирового судостроения. Сегодня основная поддержка идет со стороны АО "Объединенная судостроительная корпорация" как в части размещения заказов на наших предприятиях, так и в части применения лизинга при строительстве судов.

На новый лад

Для того чтобы соответствовать требованиям, многие предприятия сейчас модернизируются.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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- Изношенность основных средств в судостроении превышает 80 процентов, - говорит Андрей Васюта. - Для обновления мощностей судостроительных предприятий Крыма проводится их модернизации и перевооружение. Из республиканского бюджета с софинансированием из федерального судостроительным предприятиям была выделена субсидия в размере более 80 миллионов рублей.

Например, завод "Залив" с 2015 по 2017 год на перевооружение потратил более 2,5 миллиарда рублей.

- За четыре года провели полномасштабную реконструкцию блока корпусных цехов, модернизируем крановое оборудование, приобретаем новые станки и специализированную технику, большое внимание уделяем ремонту основных фондов и улучшению бытовых условий для рабочих, - рассказал Андрей Жердев. - Развитию производства очень помогло бы освобождение предприятия от уплаты налога на движимое имущество, установленного в регионе с 2018 года. Он станет для завода существенным финансовым бременем, поскольку предприятие обладает большим производственным активом (крановое оборудование, станочный и автомобильный парк), который подлежит налогообложению.

По информации пресс-службы ССЗ "Лотос", чтобы продукция завода была действительно конкурентоспособной, необходимо постоянно совершенствовать производство. Для этого в компании разработали инвестиционную программу модернизации на 2016 - 2020 годы. В ее рамках уже открыли центр металлообработки и введена в эксплуатацию линия дробеструйной очистки и окраски металла, а также линия термической резки металлопроката.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Параллельно с модернизацией судостроительные компании ищут пути решения кадровой проблемы. В Крыму пытаются привлечь специалистов с материка, делают ставку на молодежь, взаимодействуя с вузами, техникумами и училищами в плане подготовки кадров.

- К сожалению, в нашей отрасли острая нехватка профильных специалистов, - говорит руководитель "Залива". - Администрация судостроительного завода уделяет большое внимание работе с профильными учебными заведениями Керчи. Ежегодно около 150 студентов разных профессиональных направлений проходят практику в цехах предприятия, и каждому мы даем гарантию обязательного трудоустройства. Кроме того, на базе Керченского государственного морского технологического университета планируем открыть кафедру судостроения.

В Астраханской области тоже кадровый дифицит. Сейчас в судостроительном комплексе региона занято около четырех тысяч работников. Наиболее востребованные - электросварщики, сборщики корпусов металлических судов, трубопроводчики, слесари-судоремонтники. Частично специалистов для судостроения готовят на базе Астраханского государственного колледжа профессиональных технологий и Института морских технологий, энергетики и транспорта Астраханского государственного технического университета. Ежегодно корабельные специальности становятся у абитуриентов самыми востребованными. И тем не менее растущая загрузка предприятий требует гораздо большего числа специалистов.

"С дефицитом профильных специалистов сталкивается каждое крупное предприятие не только в нашем регионе, но и во всей стране. Конечно, мы работаем с вузами Астраханской области, проводим производственно-ознакомительные экскурсии, но, к сожалению, в настоящее время очень мало молодых людей, которые желают связать свою судьбу с такими тяжелыми профессиями. На предприятии сейчас заинтересованы в таких квалифицированных специалистах, как электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах, сборщики металлических судов, трубопроводчики судовые, слесари-монтажники", - комментируют ситуацию в пресс-службе завода "Лотос".

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