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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Крыму ответили на слова Киева о "проблемах" из-за моста через пролив

В Крыму прокомментировали заявление Киева о "проблемах" из-за моста через Керченский пролив.

Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что "проблемы уже возникли. Наличие этого моста, во-первых, очень негативно сказывается на торговом судоходстве", - заявил чиновник.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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Фото: www.most.life
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На это ответил депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара. Как передает РИА Новости, Ганжара считает, что подобные высказывания свидетельствуют об "агонии" украинских властей и "выставляют Киев даже не то что в дурном, а в смешном для всего мира свете".

"Сегодня их раздражает тот факт, что Крымский мост построен и введен в эксплуатацию раньше времени. Уже тысячи граждан России, проживающих в Крыму и в Краснодарском крае, каждый день проезжают по нему. Крымский мост является одним из символов нашей страны", - сообщил Владислав Ганжара.

Он подчеркнул, что путепровод через Керченский пролив "решает огромное количество логистических проблем" и дает экономике республики "дополнительный импульс".

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