В Крыму разоблачили подпольный цех с поддельной водкой

Подпольный цех, разливавший фальшивую водку, прикрыли в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В начале мая оперативники задержали в крымской столице грузовой автомобиль, по документам перевозивший пиво. Действительно, в кузове были 426 пивных кегов, из которых лился пенный хмельной напиток. На этикетках указано пиво "Баварское", 50 литров. Однако пиво в баллонах было лишь умелой маскировкой. В действительности емкости были заполнены спиртом, добраться до которого без специального оборудования было невозможно. Небольшие резервуары с пивом в каждом кеге служили хорошим прикрытием для случайной проверки. Однако ввести в заблуждение сотрудников ФСБ не удалось. В общей сложности в машине находилось свыше 20 тонн этилового спирта.

После задержания грузовика оперативники накрыли подпольный цех, разливавший из ранее привезенного контрафактного спирта водку "Финская". Линия находилась в нежилом помещении. Сотрудниками ФСБ изъято 1300 полных бутылок и 4720 пустых, приготовленных для розлива. Уловом оперативников стали этикетки, технические емкости, насосы и тара. Все члены банды задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.