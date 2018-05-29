В Ростове пассажир самолета пошутил о бомбе в сумке

Во время посадки на самолет авиакомпании в ростовском аэропорту один из пассажиров рейса на Тбилиси заявил, что у него в сумке находится бомба. Об этом сообщает РИА Новости.

Бортпроводник сразу обратился к сотрудникам полиции, которые проверили багаж мужчины. В нем взрывчатки не оказалось.

Сотрудники службы авиационной безопасности совместно с кинологами проверили весь самолет. Взрывное устройство не было обнаружено.

Из-за происшествия вылет самолета был задержан более чем на полчаса. По словам представителя компании-перевозчика, ее убытки придется оплатить пассажиру, сочинившему историю о бомбе.