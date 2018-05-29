Вице-премьер Крыма проверил трассу "Таврида" чашкой кофе

Вице-премьер Совмина Республики Крым Виталий Нахлупин протестировал участок строящейся федеральной трассы "Таврида" на подъезде к Белогорску, проехав на высокой скорости с горячим кофе на приборной панели.

- Традиционно качество покрытия дороги проверяется при помощи стакана воды на капоте, усложнил задачу - добавил чашку горячего кофе, на скорости 120 километров в час ни одной капли не пролил! Дорога отличная!, - сказал Нахлупин.

"Тавриду" должны полностью построить к концу 2020 года. Ее протяженность от Керчи до Севастополя составит около 250 километров. Севастопольский участок "Тавриды" начнется от действующей автодороги Симферополь - Севастополь, пройдет мимо сел Пироговка и Фронтовое, а затем по лесному массиву выйдет на объездную "президентскую" дорогу в районе полигона ТБО.