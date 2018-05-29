За что волгоградским овощеводам грозят уголовные дела

Волгоградские полицейские вместе с представителями ФСБ и Росгвардии провели рейды по сельхозугодиям в Городищенском и Иловлинском районах. Нарушений выявили немало. В отношении индивидуальных предпринимателей и глав фермерских хозяйств, выращивающих в теплицах овощи, уже возбудили административные производства.

Самые частые нарушения, допущенные арендаторами, - порча земли и невыполнение обязанностей по ее рекультивации и улучшению. По результатам рейда составлено более 50 административных протоколов. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, так как в некоторых случаях налицо признаки нарушения правил охраны окружающей среды и незаконного предпринимательства.

В Иловлинском районе зафиксировали случаи незаконного заборы воды. Грунтовые воды для полива использовались без разрешения. Помимо этого, овощеводы разводили удобрения в непосредственной близости от водоемов, сливая в них же отходы. Причем все удобрения, произведенные в Азии, были без сертификатов безопасности.

В Городищенском районе нашли основания для возбуждения уголовного дела по факту организации незаконной миграции. В теплицах работали 200 граждан из Таджикистана, Узбекистана и Китая. Трое китайцев находились на территории нашей страны незаконно - у них истек срок действия визы.

- Еще 28 работников имеют право находиться в России, но не могут вести здесь трудовую деятельность. Они въехали по учебной или туристической визе. Некоторые из них подали заявку на получение патента, но не дождались его и взялись за работу. Это тоже является нарушением, - прокомментировал подполковник внутренней службы Антон Корнаухов.

12 приезжих не имели медицинской книжки. За нарушение санитарно-эпидемиологических норм их нанимателей привлекли к административной ответственности.

Во время рейда специалисты Россельхознадзора взяли образцы помидоров и огурцов для проверки овощей на запрещенные пестициды. Результаты экспертизы будут готовы в ближайшее время.