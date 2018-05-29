Дмитрий Артюхов назначен врио губернатора ЯНАО

Президент Владимир Путин назначил Дмитрия Артюхова врио губернатора Ямало-Ненецкого округа, сообщает сайт Кремля.

"Владимир Путин провёл рабочую встречу с Дмитрием Артюховым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении.

Напомним, что экс-глава ЯНАО назначен руководителем Министерства природы и экологи РФ.

Артюхов родился 17 февраля 1988 года. Окончил экономический факультет и аспирантуру ТГУ, получил степень MBA в Сингапурском университете управления. Ранее работал в "Западно-Сибирском коммерческом банке", с 2010 года в аппарате губернатора ЯНАО, с 2014 - помощник главы региона, в 2016 году стал замгубернатора по экономике.