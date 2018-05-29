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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале сгорел приют, где жили 40 собак

Текст: Юлия Мякишева

В поселке Билимбай в 50 километрах от Екатеринбурга накануне сгорел приют, в котором обитало более 40 собак.

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- Сообщение о пожаре поступило в ночь на понедельник в 1:49 местного времени. За час огонь потушили, но на территории 200 квадратных метрах сгорели хозяйственные постройки, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Как сообщается в группе передержки в социальной сети "ВКонтакте", сгорело 15 вольеров из 17, склад для корма и другие хозяйственные постройки. Погибло пять собак и домашний скот, который держали хозяева приюта. Спасшиеся собаки находятся сейчас в уцелевших вольерах и будках.

Возможная причина пожара, по словам зоозащитников, - короткое замыкание. Точную причину устанавливают дознаватели.

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