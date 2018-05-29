Ямальцы отправятся к островам, где 125 лет назад дрейфовала шхуна Нансена

На Ямале готовится новая арктическая экспедиция, - "Легенды Арктики-2018". Ее участники выйдут в радиоэфир прямо с островов Северного Ледовитого океана.

В сентябре 2018 года научно-техническая экспедиция Русского географического общества Ямало-Ненецкого автономного округа и Клуба "Русский Робинзон" отправится к островам в Карское море Северного Ледовитого океана. Экспедиция стала возможной благодаря поддержке бывшего губернатора Ямала, а ныне - министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

Руководитель экспедиции Игорь Знаменский пояснил, что исследователи планируют посетить острова, возле которых 125 лет назад дрейфовала легендарная шхуна "Фрам" экспедиции Фритьофа Нансена (1893 г.), и провести сеансы радиосвязи на коротких волнах со всем миром.

- В задачи экспедиции входит изучение прохождения и тестирования новых видов цифровой связи на коротких волнах в арктических регионах, фото- и видеосъемка флоры и фауны Арктики, а также экологический мониторинг местности, - говорит Игорь Знаменский.

Целью команды является популяризация имен путешественников, с которыми связаны названия северных территорий России . После завершения экспедиции "Легенды Арктики" участники проведут встречи с молодежью, лекции и фотовыставки, а также предоставят результаты широкой общественности.

Маршрут экспедиции утвержден: Дудинка - остров Сибирякова - остров Диксон - острова Арктического института - остров Скотт-Гансена -острова архипелага Норденшельда - острова Фирнлея - мыс Челюскина.