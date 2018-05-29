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Со своим уставом

Строители Академического приняли участие в благоустройстве монастыря
Текст: Владимир Кораблев
Необычный субботник прошел в Верхотурье в день святого Симеона.
Фото: Центр информационной политики и рекламы РСГ-Академическое Алексей Воробьев (на переднем плане) и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл посадили у стен монастыря кусты малины. Фото: Центр информационной политики и рекламы РСГ-Академическое
Алексей Воробьев (на переднем плане) и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл посадили у стен монастыря кусты малины. Фото: Центр информационной политики и рекламы РСГ-Академическое

Возрождение исторической памяти и традиций открыло немало ярких личностей в истории Среднего Урала. Особое место среди них занимает святой праведный Симеон Верхотурский, имя которого чтут не только православные верующие, но и все, кто неравнодушен к судьбе родного края.

Хотя святой Симеон был выходцем из Центральной России, значительную часть своей жизни он провел за Уралом. Отказавшись от мирских благ и привилегий, которые давало ему дворянское происхождение, он стал простым странником и, как мог, помогал простым людям: шил одежду, работал в крестьянском хозяйстве, поддерживая обездоленных. Его подвижничество нередко вызывало насмешки и даже оскорбления, однако Симеон прощал такое отношение, не стремился к ответной благодарности, а просто делал то, что считал нужным.

Многие годы подвижник жил в уединенном месте в окрестностях села Меркушино на реке Туре, что примерно в 50 километрах от города Верхотурье. Здесь же он скончался в 1642 году и был похоронен на Меркушинском погосте в храме Архистратига Михаила.

С именем праведного Симеона Верхотурского связано несколько памятных дат. Одна из них отмечается 25 мая по новому стилю, когда состоялось второе перенесение мощей святого.

Именно в этот день нынешнего года в Верхотурье прибыло около сотни гостей. Они приехали не с сумками и рюкзаками, а с лопатами и метлами. Необычная делегация состояла из работников компании "РСГ - Академическое" (ГК "КОРТРОС") и управляющей компании "Академический". Обе они непосредственно связаны с крупнейшей стройкой Урала - Академическим районом в Екатеринбурге: одна возводит этот уникальный район, другая обслуживает жилые дома и инфраструктуру.

Академический, как известно, флагманский строительный проект одной из крупнейших российских корпораций - "Реновы". По поручению ее главы Виктора Вексельберга структуры компании стали ключевыми участниками проекта возрождения Верхотурья - жемчужины уральской истории и архитектуры. В рамках программы "Духовный центр Урала" в городе восстановлен исторический пешеходный мост через реку Туру, ведется реставрация комплекса Свято-Покровского женского монастыря.

Именно на благоустройстве монастыря и провели свой необычный субботник те, кто строит Академический. Они посадили здесь деревья и кусты, обустроили пешеходные дорожки. В субботнике участвовали известные на Среднем Урале люди - председатель Совета директоров "РСГ-Академическое" Виктор Киселев и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Они посадили у стен монастыря кусты малины, которые безусловно вскоре дадут добрые всходы.

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