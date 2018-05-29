Резко сократилось число отказов при кадастровой регистрации недвижимости

Точнее, Росреестр изучил, сколько было приостановлено регистраций и сколько было вообще отказов. Картина такая: в первом квартале года в среднем по стране доля приостановлений при кадастровом учете - 10,94 процента, а отказов и того меньше - 7,26 процента. В 2017 году эти показатели составляли 16,38 процента и 10 процентов. В Росреестре этим цифрам рады: уже в 56 субъектах достигли показателей, которые правительство страны планировало только к 1 января 2021 года.
На такую низкую долю отказов, по мнению ведомства, оказывает влияние качество приема документов в МФЦ - качественное консультирование о пакете документов, а также правилах их оформления. Минимальная доля приостановлений в - Алтайском крае, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии, Воронежской области. Меньше всего отказов в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Хабаровском крае, Чувашии и на Алтае.
Чаще всего приостанавливали учет в этом году в Красноярском крае, Республике Марий Эл, Кемеровской, Новгородской, Ленинградской областях. Самая большая доля отказов в Крыму, Севастополе, Московской, Сахалинской и Ярославской областях.
Корреспондент "РГ" поинтересовался, по каким объектам недвижимости граждане чаще всего просят пересмотра кадастровой стоимости.
Чаще всего заявления подаются по результатам определения кадастровой стоимости земельных участков, сообщили в Росреестре. Споров по кадастровой стоимости объектов капитального строительства в первом квартале значительно меньше.
Также в Росреестре рассказали, какие меры предлагаются, чтобы усовершенствовать кадастровую оценку земли. Сейчас минэкономразвития вместе с Росреестром готовят свои предложения, чтобы поправить законодательство по государственной кадастровой оценке. Первоочередная задача - разработать механизмы, с помощью которых будет определяться кадастровая стоимость. По мнению специалистов, она должна основываться на информации о реальных рыночных ценах на объекты недвижимости.
Надо создавать эффективные инструменты для пересмотра кадастровой стоимости и исправления ошибок, говорят в Росреестре. Но главное - люди не должны за эти изменения платить больше. Если все свести к некоему общему знаменателю, то Росреестр предлагает семь пунктов совершенствования для того, чтобы кадастровая оценка была понятна, легка, прозрачна.
Методику оценки нужно корректировать. Если это объекты капстроительства, надо учесть место и характеристики объектов, в том числе физическое состояние и конструктивные особенности. Предлагается ввести ценовое зонирование. Объекты в одной зоне должны стоить одинаково. Целесообразно разработать единое программное обеспечение для проведения оценки.
Необходимо перейти от оспаривания кадастровой стоимости в комиссиях к исправлению ошибок и пересчету стоимости силами государственных бюджетных учреждений (ГБУ). Для защиты интересов граждан нужна система надзора за деятельностью этих ГБУ. Требуется обеспечить расчет индекса рынка недвижимости.
Это станет доступным по закону с 2020 года и должно позволить быстро реагировать на изменение цен на рынке недвижимости.