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Рубрика: Власть

И вас зарегистрируем

Резко сократилось число отказов при кадастровой регистрации недвижимости
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
Уходит в прошлое утверждение, что зарегистрировать дачу или землю очень сложно, фантастически дорого и это нереально сделать самому, так как вам, скорее всего, откажут. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии подвела итоги того, как проходит у них постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости.

Точнее, Росреестр изучил, сколько было приостановлено регистраций и сколько было вообще отказов. Картина такая: в первом квартале года в среднем по стране доля приостановлений при кадастровом учете - 10,94 процента, а отказов и того меньше - 7,26 процента. В 2017 году эти показатели составляли 16,38 процента и 10 процентов. В Росреестре этим цифрам рады: уже в 56 субъектах достигли показателей, которые правительство страны планировало только к 1 января 2021 года.

Фото: depositphotos.com
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На такую низкую долю отказов, по мнению ведомства, оказывает влияние качество приема документов в МФЦ - качественное консультирование о пакете документов, а также правилах их оформления. Минимальная доля приостановлений в - Алтайском крае, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Северной Осетии, Воронежской области. Меньше всего отказов в Кабардино-Балкарии, Дагестане, Хабаровском крае, Чувашии и на Алтае.

Чаще всего приостанавливали учет в этом году в Красноярском крае, Республике Марий Эл, Кемеровской, Новгородской, Ленинградской областях. Самая большая доля отказов в Крыму, Севастополе, Московской, Сахалинской и Ярославской областях.

Корреспондент "РГ" поинтересовался, по каким объектам недвижимости граждане чаще всего просят пересмотра кадастровой стоимости.

Граждане чаще всего просят пересмотреть оценку кадастровой стоимости их земельных участков

Чаще всего заявления подаются по результатам определения кадастровой стоимости земельных участков, сообщили в Росреестре. Споров по кадастровой стоимости объектов капитального строительства в первом квартале значительно меньше.

Также в Росреестре рассказали, какие меры предлагаются, чтобы усовершенствовать кадастровую оценку земли. Сейчас минэкономразвития вместе с Росреестром готовят свои предложения, чтобы поправить законодательство по государственной кадастровой оценке. Первоочередная задача - разработать механизмы, с помощью которых будет определяться кадастровая стоимость. По мнению специалистов, она должна основываться на информации о реальных рыночных ценах на объекты недвижимости.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Глава Росреестра рассказала, как оспорить кадастровую стоимость

Надо создавать эффективные инструменты для пересмотра кадастровой стоимости и исправления ошибок, говорят в Росреестре. Но главное - люди не должны за эти изменения платить больше. Если все свести к некоему общему знаменателю, то Росреестр предлагает семь пунктов совершенствования для того, чтобы кадастровая оценка была понятна, легка, прозрачна.

Методику оценки нужно корректировать. Если это объекты капстроительства, надо учесть место и характеристики объектов, в том числе физическое состояние и конструктивные особенности. Предлагается ввести ценовое зонирование. Объекты в одной зоне должны стоить одинаково. Целесообразно разработать единое программное обеспечение для проведения оценки.

Необходимо перейти от оспаривания кадастровой стоимости в комиссиях к исправлению ошибок и пересчету стоимости силами государственных бюджетных учреждений (ГБУ). Для защиты интересов граждан нужна система надзора за деятельностью этих ГБУ. Требуется обеспечить расчет индекса рынка недвижимости.

Это станет доступным по закону с 2020 года и должно позволить быстро реагировать на изменение цен на рынке недвижимости.

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