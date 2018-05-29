Новости

Британские пограничники задержали ребенка из России на 12 часов 22:09
СМИ: В Киеве застрелен российский журналист Аркадий Бабченко 22:08
Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов 21:54
В Петербурге открылся Музей оловянного солдатика 21:40
Ростовчанин осужден за вывод за рубеж более 2 миллиардов рублей 21:36
Пожар в петербургском торговом центре локализован 21:29
В Крыму ответили на слова Киева о "проблемах" из-за моста через пролив 21:17
Китай отчитал США за нарушение торговых договоренностей 21:12
Минтранс США установил новые требования для российских авиакомпаний 21:05
Семак ждет трудностей на посту главного тренера "Зенита" 21:05
В центре Петербурга загорелся торговый центр 20:44
ЦБ впервые выявил инсайдерскую торговлю долларами на бирже 20:38
Белорусы построят в Калуге еще одну школу 20:29
МИД назвал блокировку российских СМИ на Украине скатыванием к тоталитаризму 20:10
В Москве мажор на BMW расстрелял пешехода за замечание 19:58
В Эрмитаж пропустят по селфи 19:12
"Саратовские авиалинии" остановят полеты 30 мая 18:53
Сбербанк начнет выдавать водительские права с биометрией 18:49
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 18:47
В Сети появилось видео с метанием бюстгальтера в Джонни Деппа в Москве 18:39
Россельхознадзор запретил двум предприятиям экспорт мяса в ЕАЭС 18:38
Александр Жуков избран почетным президентом ОКР 18:31
Зловещий лес в Англии озадачил ученых 18:10
Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов 18:06
Иностранные авиакомпании направили 200 запросов на перевозки внутри РФ 18:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
29.05.2018 21:40
Рубрика: Спорт

Газон с пропиской

РФПЛ запретила проведение домашних игр на чужом поле
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила проведение домашних матчей на поле соперника. Об этом журналистам заявил президент организации Сергей Прядкин.

Прецедент с проведением домашней встречи на стадионе соперника имел место быть в нашем чемпионате в минувшем сезоне, когда "Амкар" должен был принять "Локомотив" в Перми, но попросил столичный клуб сыграть в Москве.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Юрий Семин установил рекорд чемпионата России

- Мы извлекли уроки из той ситуации. Теперь в регламенте будет прописано, что команды должны принимать соперника либо на своем поле, либо на резервном. Либо, в крайнем случае, на арене, которую определит РФПЛ, - отметил Прядкин.

Он также добавил, что если поле по решению комиссии не будет готово принимать матчи за десять дней до игры, то никаких апелляций за три дня до встречи, как было прежде, не будет.

Главное сегодня

МИД назвал блокировку российских СМИ на Украине скатыванием к тоталитаризму
Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов
Косачев назвал "беспардонным поведением" аннулирование своей визы в США
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
Умер актер и режиссер Юрий Рашкин