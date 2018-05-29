Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) запретила проведение домашних матчей на поле соперника. Об этом журналистам заявил президент организации Сергей Прядкин.

Прецедент с проведением домашней встречи на стадионе соперника имел место быть в нашем чемпионате в минувшем сезоне, когда "Амкар" должен был принять "Локомотив" в Перми, но попросил столичный клуб сыграть в Москве.

- Мы извлекли уроки из той ситуации. Теперь в регламенте будет прописано, что команды должны принимать соперника либо на своем поле, либо на резервном. Либо, в крайнем случае, на арене, которую определит РФПЛ, - отметил Прядкин.

Он также добавил, что если поле по решению комиссии не будет готово принимать матчи за десять дней до игры, то никаких апелляций за три дня до встречи, как было прежде, не будет.