Роскачество: Треть пломбира в России изготовлена с нарушениями

Новости

Мэрия вызвала краснодарцев на футбольный поединок 13:10
Число жертв бельгийского стрелка выросло до трех 13:04
Фото: российская теннисистка Шарапова снялась в сериале "Миллиарды" 13:02
Лавров: Россия и Беларусь - союзники и не ищут ни с кем конфронтации 12:52
Песков рассказал о механизме решений по "списку Титова" 12:51
На выплаты вкладчикам банка "Акцент" направят около 382 миллионов рублей 12:49
Двое рабочих погибли при взрыве на заводе в Южной Корее 12:49
Лукашенко и Лавров обсудили отношения с ЕС и НАТО 12:44
В Забайкальском крае нашли пропавший вертолет 12:41
Москва и Минск должны подтвердить дату заседания ВГС 12:40
Песков не подтвердил участие РФ в саммите США-КНДР 12:35
Видео: 11 человек пострадали в панике на борту индонезийского самолета 12:17
Лукашенко обсудил с Лавровым подготовку к заседанию ВГС 12:14
Беларусь увеличила экспорт товаров в Россию более чем на 10% 12:12
Двое полицейских убиты во время перестрелки в Бельгии 12:11
Клинцевич: Процесс "потери признаков госуправления" идет на всей Украине 12:07
На "Прямую линию" с президентом за два дня поступило 190 тысяч вопросов 12:01
СК начал проверку о задержке зарплат сборщикам снарядов в Пугачеве 12:01
В гараже у крымчанина нашли склад боеприпасов 12:00
Ультрамарафонец установил рекорд на "Золотом кольце" 11:56
На Урале сгорел приют, где жили 40 собак 11:49
В Баку открыли Южный газовый коридор 11:48
"Чудо-женщина" Галь Гадот отказалась вести "Евровидение" 11:40
Нарышкин: Бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки будет дана правовая оценка 11:37
МИД: Европа осознала величину угрозы от хаотичности современного мира 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
29.05.2018 11:21
Рубрика: Экономика

Роскачество: Треть пломбира в России изготовлена с нарушениями

Текст: Марина Гусенко
Каждая третья порция ванильного пломбира в России изготовлена с нарушениями. Такие выводы сделали эксперты Роскачества.

Для тестирования в 18 регионах был закуплен ванильный пломбир 34 самых популярных брендов и проверен на 51 показатель качества.

В ходе исследования выяснилось, что каждая третья упаковка - 12 из 34 - сладости сделана с нарушениями.

Во-первых, двое производителей заменили молочный жир растительным. Это значит то, что они изготовили, не может называться "ванильным пломбиром". Еще двое сделали мороженое из молочного жира, но его содержание в продукте было менее 12 процентов, а значит, это тоже уже не пломбир.

Фото: depositphotos.com
Среди молочных продуктов обнаружили 8 процентов фальсификата

Любопытно, что фальсифицированное мороженное не всегда было самым дешевым. Одно из тех, что произвели из растительного жира, стоило 26 рублей за порцию в сто граммов, второе - 37 рублей.

Во-вторых, в мороженом от двух производителей обнаружилась кишечная палочка. В двух брендах нашли антибиотики, причем в дозах, превышающих допустимые нормы. В пломбире шести изготовителей есть следы антибиотиков.

В-третьих, двое производителей добавили в лакомство крахмал (что, впрочем, не запрещено нормативной базой), но не упомянули об этом на упаковке - это уже нарушение законодательства о защите прав потребителей.

Подробнее об исследовании - на сайте организации.

Главное сегодня

В Забайкальском крае нашли пропавший вертолет
В Баку открыли Южный газовый коридор
Киев потерял контроль над граничащими с Крымом районами
Нарышкин: Бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки будет дана правовая оценка
Матвиенко: "Российская угроза" - проект Запада, а не объективная реальность