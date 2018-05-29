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Рубрика: Экономика

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Роспотребнадзор усиливает контроль за овощами и фруктами
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
В магазинах уже начала появляться первая краснодарская и крымская клубника, но массовый завоз фруктов, ягод и овощей отечественного и импортного производства начнется с июня. Роспотребнадзор начинает чаще проводить проверки плодоовощной продукции в рознице, сообщило ведомство.
Фото: depositphotos.com При покупке импортных овощей и фруктов главное - не "переперчить" с химическим составом. Фото: depositphotos.com
При покупке импортных овощей и фруктов главное - не "переперчить" с химическим составом. Фото: depositphotos.com

В первом квартале этого года, как рассказали "РГ" в Роспотребнадзоре, с реализации было снято свыше 56 тонн плодоовощной продукции, не соответствующей обязательным требованиям, в том числе 12,6 тонны импортируемой продукции. Основные претензии - несоответствие продукции химическим и микробиологическим показателям. Химические несоответствия - это когда переборщили с удобрениями, а микробиологические - когда внутри плодов развились различные бактерии, например, группы кишечной палочки.

"Большинство овощей, фруктов и ягод весной и летом у нас завозные, - рассказывает главный аналитик Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин. - Их поставляют в основном из Китая, Турции, Марокко, Азербайджана, Армении, Узбекистана".

Морковь в Россию везут из Израиля. Баклажаны - из Китая. Огурцы поставляет Иран. Томаты - Марокко

Например, картофель сейчас везут из Египта, Азербайджана и Израиля. В Египте он выращивается в илистой почве, поэтому по вкусовым качествам намного уступает нашему. Но зато в нем меньше крахмала. Лук везут из Египта, а также Турции и Китая. Морковь у нас израильская или белорусская. Баклажаны из Беларуси и Китая. Огурцы в основном поставляют Иран, Китай. Томаты - Азербайджан, Китай, Марокко и Армения.

Фото: РИА Новости
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"Яблоки у нас на 50 процентов импортные, а на 50 - свои", - уточняет Лашин. А вот груши едут в основном из Беларуси и Аргентины. Черешня и вишня завозятся из Азербайджана и Турции. Клубника поставляется из Греции, Беларуси. Своя - с Кубани и из Крыма.

Роспотребнадзор снова напоминает, что покупать овощи и фрукты следует в местах санкционированной торговли, где осуществляется контроль за качеством и безопасностью реализуемой продукции.

А любителям первой клубники, которая пока стоит довольно дорого, эксперты советуют выбирать только сухие ягоды, обладающие однородным, насыщенным цветом. Листики "чашечки", обрамляющие ягоду, должны быть зеленые, без признаков увядания. Это признак того, что клубнику только что сорвали.

Определить сладость клубники можно, обратив внимание на черенок ягоды. Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой.

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