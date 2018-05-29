Россельхознадзор запретил двум предприятиям экспорт мяса в ЕАЭС

Россельхознадзор запретил с 30 мая двум российским предприятиям экспорт мясной продукции в ЕАЭС. Поставки продукции еще 10 предприятий поставлены на усиленный лабораторный контроль. Эти меры стали необходимы из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований, уточнили в ведомстве.

Под запретом оказалась продукция компании "Птицекомбинат" (Ставропольский край), в которой выявлено превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов, а также Останкинского мясоперерабатывающего комбината (Москва) - в колбасе второго производители обнаружили не заявленные на этикетке ингредиенты.

Также под усиленный лабораторный контроль поставлена продукция трех предприятий компании Danone: молочных комбинатов "Саранский" (Мордовия), "Владимирский" (Владимирская область) и "Липецкий". В том же списке значится и Пермское мясоперерабатывающее предприятие, "Морозовское молоко" (Ростовская область), "Евродон" (Ростовская область), птицефабрика "Северная" (Ленинградская область) и другие.