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Рубрика: Экономика

Наелись шоколада

Россияне стали меньше доверять товарам со скидками
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
Россияне "наелись" промопредложений и теперь предпочитают покупать только то, что реально нужно и что могут съесть до окончания срока годности продукта. Об этом "Российской газете" рассказала декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Татьяна Комиссарова.
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС Сегодня покупателей все труднее заманить скидками. И чем они выше, тем больше сомнений: что-то тут не так. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Сегодня покупателей все труднее заманить скидками. И чем они выше, тем больше сомнений: что-то тут не так. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Недавно холдинг "Ромир" представлял в НИУ "Высшая школа экономики" результаты своего нового исследования, в котором утверждается, что за год с 30 до 25 процентов сократилось число людей, которые целенаправленно посещают магазины со специальными предложениями и скидками.

А 33 процента россиян (против 36 процентов годом ранее) признались, что сознательно ищут промоакции и скидки на товары, которые они покупают регулярно.

Фото: Reuters
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"Раскусили" наконец россияне и трюк с так называемыми имитационными скидками. Используют их продавцы одежды и обуви, бытовой техники, когда нужно привлечь к себе внимание. К примеру, пытаются под видом распродажи втридорога реализовать товары, используя раскрученный международный маркетинговый ход "черная пятница".

"Имитационные скидки - это когда на новые партии товара сначала сильно завышаются ценники, а затем вешаются ярлычки с 10-15-20-процентными скидками. На самом деле товар продается по начальной розничной цене, - уточняет глава общественной организации "Деловые люди" Ольга Косец. - Реальные скидки в 50-60-70 процентов появляются в конце сезона. У нас это июль-август и январь-февраль. Либо торговые сети проводят очень выгодные локальные распродажи вне сезона и вне праздников. Но таких предложений немного, и их всегда нужно отслеживать".

Фото: depositphotos.com
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"Постепенно к людям начало приходить осознание того, что, покупая, например, четыре шоколадки по цене трех, они тратят гораздо больше денег, чем если они купят по полной стоимости одну шоколадку, которая им реально нужна", - поясняет Комиссарова.

По ее словам, это неплохо срабатывает в отношении множества других продуктов, которые раньше люди без разбора покупали. Акция - значит нужно брать. И неважно: реально пригодится эта покупка или нет.

Такое рациональное покупательское поведение - результат последнего экономического кризиса.

"Как говорится, нет худа без добра: россияне учатся считать свои деньги, - продолжает Татьяна Комиссарова. - Определенная часть продуктов, которые скупаются по скидкам и промоакциям, потом просто не съедается и выбрасывается в помойное ведро. Ведь распродаются товары с "горящими" сроками годности. Если посчитать, сколько денег улетает в помойку, то скидки теряют смысл".

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