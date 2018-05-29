Российские банки стали чаще одобрять кредиты заемщикам

Количество одобренных банками заявок почти на все виды потребительских кредитов сильно выросло в начале года. Розничное кредитование растет в том числе благодаря новым надежным заемщикам, высокорисковые клиенты по-прежнему получают отказы, утверждают банкиры.

В первом квартале 2018 года банки одобрили выдачу кредитов по 48 процентам заявлений заемщиков, за тот же период 2017 года было одобрено на 10 процентов меньше заявок. Об этом говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ) - единственного бюро, собирающего данные по Сбербанку.

48 процентов заявок на потребительские кредиты одобрили банки в первом квартале. Год назад этот показатель был ниже и составлял 38 процентов

Самый заметный рост количества одобрений аналитики ОКБ отметили в ипотеке. "Если в январе - марте прошлого года банки одобрили 45 процентов всех ипотечных заявок, то за аналогичный период текущего года было одобрено 75 процентов всех заявок на ипотечные кредиты", - говорится в исследовании. В ОКБ это связывают с рекордно низким снижением ипотечных ставок, которое обеспечило приток новых заемщиков в банки. "Одну из главных причин (снижения числа отказов в выдаче ипотеки) мы видим в динамичном снижении средних ставок с 12,47 процента на конец первого квартала 2016 года до 9,73 процента на конец первого квартала 2018 года", - говорит зампред правления, руководитель блока развития бизнеса банка "ДельтаКредит" Ирина Асланова. Это позволяет пройти фильтр по доходу - самую распространенную причину отказа в любом виде кредитования - значительно большему числу заемщиков.

Еще одной причиной снижения отказов является более ответственное отношение клиентов к своему социальному профилю и кредитной истории, отмечает Асланова. По ее прогнозу, количество одобрений останется стабильным до конца года, так как за этот период ставки снизятся не более чем на 0,5 процента.

По данным ОКБ, заметный рост уровня одобрений отмечается также в сегменте кредитных карт, где в первом квартале 2018 года банки одобрили 44 процента всех заявок против 34 процентов годом ранее. Сокращение доли отказов по кредитным картам обусловлено двумя ключевыми факторами, считает исполнительный директор кредитно-карточного бизнеса банка "Русский Стандарт" Ростислав Яныкин. Так, снижению количества отказов способствует совершенствование кредитных стратегий в банках благодаря появлению новых механизмов обогащения данных, говорит он. "Вторая причина - стабилизация экономической ситуации и, как следствие, увеличивающийся приток в банки низкорисковых клиентов. В кризис наиболее финансово-грамотные заемщики с осторожностью рассчитывали свои силы и предпочитали снизить долговую нагрузку", - отмечает Яныкин.

В кредитовании наличными доля одобрений составляла 43 процента заявок, при этом в первом квартале 2017 года было одобрено 39 процентов заявок, говорится в исследовании ОКБ. На изменения в одобрении влияет политика Банка России в части предельных процентных ставок, которые каждый квартал снижаются, говорит начальник управления анализа рисков банка "Хоум Кредит" Мурат Еникеев. Благодаря этому на рынок приходят новые заемщики, которых начали интересовать предлагаемые ставки. "Эти люди не закредитованы, имеют большие доходы, поэтому по ним выше уровень одобрения", - рассказывает Еникеев. Но одновременно со снижением предельных процентных ставок банки вынуждены отказывать клиентам, риск которых выше того, который соответствует максимально допустимой ставке, добавляет Еникеев. Судя по статистике ОКБ, первый тренд в последнее время перевешивает второй, говорит он.

По расчетам ОКБ, единственным сегментом розничного кредитования, показавшим снижение доли одобренных заявок, стало автокредитование. В первом квартале 2018 года было одобрено 44 процента заявок на автокредит, а год назад банки одобряли 49 процентов заявок, отмечается в исследовании.

Единственным сегментом, где число одобренных заявок на кредит снизилось, стало автокредитование

Дело может быть в несколько иной по сравнению с другими сегментами динамикой отложенного спроса после резкой девальвации конца 2014 года - начала 2016 года в соотношении с динамикой роста платежеспособности заявителей, допускает зампред правления Локо-Банка Андрей Люшин. "Кто очень хотел сменить авто, уже успел сделать это в прошлом году и в конце 2016 года, так что с учетом высоких сумм займов банки не спешат так же активно удовлетворять спрос, который является менее обеспеченным, нежели в сегменте ипотеки, и здесь не так много активных партнерских программ, в отличие от последних месяцев в недвижимости", - считает банкир. По мнению Люшина, при устойчивом росте реальных доходов населения доля удовлетворенных заявок по автомобильным кредитам может несколько подрасти, но в любом случае сейчас трудно рассчитывать на рост их доли выше 50 процентов.

Рынок автомобильного кредитования подвержен сезонности, добавляет главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков. В конце года выдача кредитов на новые автомобили традиционно растет, в 2017 году эту тенденцию подстегнуло еще и окончание госпрограмм по субсидированию ставок, говорит он. В начале года спрос на автокредиты на новые машины падает, что вкупе с приостановкой госпрограмм и повлияло на показатели начала 2018 года, считает Спиваков.

В целом банки продолжают наращивать розничное кредитование, следует из данных ОКБ. В первом квартале 2018 года было выдано 8,65 миллиона новых кредитов более чем на 1,59 триллиона рублей. "В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22 процента, при этом объемы кредитования увеличились на 53 процента. В первом квартале 2017 года было выдано 7,1 миллиона кредитов на 1,04 триллиона рублей", - говорится в исследовании.