"Саратовские авиалинии" остановят полеты 30 мая

Авиакомпания "Саратовские авиалинии", не получив ответа от Росавиации по итогам проделанной перевозчиком работы над ошибками, объявило об отмене своих рейсов, начиная уже с 30 мая. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

Росавиация 25 апреля ввела ограничение срока действия сертификата эксплуатанта "Саратовским авиалиниям" сроком до 30 мая 2018 года. Других решений агенство не принимало и перевозчик объявил об остановке полетов. Как именно и когда будут возвращать деньги за билеты, авиакомпания намерена уведомлять на своём официальном сайте.

Росавиация и Ространснадзор провели внеплановую проверку перевозчике после того как борт авиакомпании разбился под "Домодедово" в феврале, буквально после взлёта. Причиной крушения стала ошибка экипажа.