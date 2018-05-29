"Саратовские авиалинии" прекращают полеты с 30 мая. Авиакомпании не удалось убедить Росавиацию в том, что она справилась с работой над ошибками после крушения Ан-148 в Подмосковье.

Как сообщили в Минтрансе, Росавиации поручено провести переговоры с другими авиаперевозчиками о замене "Саратовских авиалиний" на конкретных маршрутах.

Те, кто купил билеты на рейсы авиакомпании с 30 мая, могут вернуть за них деньги. Планируется провести оценку возможностей "Саратовских авиалиний" по возврату денег пассажирам и по выплатам заработной платы персоналу авиакомпании. Не исключено, что для оплаты перевозки пассажиров будут использованы зарезервированные средства внебюджетных источников. Как именно и когда будут возвращать деньги за билеты, авиакомпания намерена уведомлять на своем официальном сайте.

Саратовская транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с прекращением полетов "Саратовских авиалиний". Напомним, в предприятие входит не только авиакомпания, но и аэропорт в Саратове.

Росавиация и Ространснадзор провели внеплановую проверку перевозчика после того, как борт авиакомпании потерпел крушение 11 февраля текущего года , в результате которого погиб 71 человек.