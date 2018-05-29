Что символично - первый гол при Манчини провел Марио Балотелли, которого специалист вернул в национальную команду и с которым он работал вместе в "Манчестер Сити". Еще один мяч на счету Андреа Белотти.
Несмотря на поражение, Саудовская Аравия, с которой сборной России играть на чемпионате мира, произвела неплохое впечатление. Впрочем, по мнению Манчини, наши футболисты обязаны обыгрывать эту команду.
- Саудовская Аравия - крепкий орешек, - отметил Манчини на пресс-конференции. - Но Россия является безусловным фаворитом этого матча.
В среду вечером сборная России проведет контрольный матч с Австрией. Эта игра будет предпоследней для команды Станислава Черчесова перед стартом финальной стадии чемпионата мира.
Соперник у россиян не самый простой. Да и история встреч, особенно в последние годы, говорит о том, что австрийцы, как минимум, ни в чем нам не уступают. В предыдущих двух матчах между командами в отборочном цикле чемпионата Европы-2016 победили австрийцы. Причем оба раза с одинаковым счетом - 1:0.
Но в отличие от тех игр сейчас результат не будет иметь решающего значения. Тем более с учетом того, что россияне только только завершили сборы в Австрии, где футболисты занимались в основном на "физику".
30 мая, среда, Матч ТВ
21.40 Сборная Австрии - Сборная России. Прямая трансляция.