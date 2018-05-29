Шарапова не без труда пробилась во второй круг "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Мария Шарапова пробилась во второй круг Открытого чемпионата Франции. В первом раунде она в трех сетах обыграла голландку Рихел Хогенкамп - 6:1, 4:6, 6:3.

За время матча Шарапова успела увериться в собственном успехе, упасть с небес на землю и продемонстрировать чудеса воли и самообладания. Хотя можно было вполне обойтись от таких жертв. В самом деле: едва ли кто-то ожидал, что Мария испытает проблемы против 133-го номера рейтинга WTA. Тем более после того, как первый сет Шарапова выиграла 6:1, а у букмекеров коэффициент на победу Хогенкамп составлял 27,0.

Но выступление на таком турнире, да еще и против столь именитого соперника, как Шарапова, - отличная мотивация для любой спортсменки. И если первую партию Рихел проиграла подчистую, то во второй сполна использовала ошибки, которая Мария сама допустила.

В очередной раз зрители наблюдали, как Шарапова, владея инициативой, сама ее упускает. Ведя 6:1, 4:3, когда до победы оставалось, казалось, совсем немного, россиянка проиграла три подачи подряд и была, очевидно, деморализована. Публика приветствовала ее овациями, когда она выбежала из подтрибунного помещения на третий сет, но даже поддержка трибун не настроила Машу на нужный лад, когда в начале решающей партии она умудрилась проиграть еще три подачи подряд.

Как, наверное, радовались в этот момент те, кто при заоблачном коэффициенте поставил на победу голландки. А зря: в самый ответственный момент Шарапова все же сумела перевернуть игру. Впрочем, и Хогенкамп отчасти в этом виновата, так как явно почувствовала вкус скорого успеха и расслабилась раньше времени. А, возможно, сказалась и усталость: матч все же оказался очень напряженным. Так или иначе, то, что легко проходило у Рихел во втором сете, уже не срабатывало.

Мария достаточно легко отыграла три подачи, и в этот момент Хогенкамп дрогнула, выплеснув всю свою досаду в эмоциональном выкрике. Спасшись от, казалось бы, неминуемого поражения, она не ожидала, что соперница сможет совершить такой камбэк. Однако Шарапова смогла, не только сравняв счет, но и взяв после этого еще три подачи кряду, оставив Рихел за бортом турнира.

Встреча продолжалась 1 час 57 минут - и это при том, что на победу в первом сете Шараповой потребовалось всего 26 минут. В общей сложности Мария сделала шесть эйсов, допустила столько же двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 11. На счету ее соперницы одна подача навылет, пять двойных и четыре брейка из шести. В следующем раунде Шарапова сыграет с хорваткой Донной Векич.