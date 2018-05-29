Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, договорившись об установлении дипломатических отношений с этими государствами. Об этом в среду сообщили министерства иностранных дел Абхазии и Южной Осетии.

В Сухуме рассказали, что принятое решение о взаимном открытии посольств отражает "общее стремление развивать отношения во всех областях". Президент страны Рауль Хаджимба информировал, что дипмиссии в двух столицах могут быть открыты уже в этом году. Кроме того, абхазский лидер может посетить Сирию до конца 2018 года.

МИД Южной Осетии заявил о стремлении "установления и развития масштабного политического, экономического и культурного сотрудничества" с Сирией.

До сегодняшнего дня независимость Абхазии и Южной Осетии была признана Россией, Вануату, Венесуэлой, Науру, Никарагуа и Тувалу.