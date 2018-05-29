Закредитованность населения продолжает расти - средний долг на душу населения перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО) уже превысил 160 тысяч рублей. Этот показатель продолжит расти, прогнозируют участники рынка микрозаймов.

О росте закредитованности говорится в исследовании МФК "Домашние деньги" (есть у "Российской газеты"). Компания анализировала данные Росстата, Банка России, бюро кредитных историй с использованием собственной методики.

В 2017 году закредитованность населения (по долгам перед банками и МФО) выросла на 11 процентов, составив 163 тысячи рублей на человека, говорится в исследовании. По данным Росстата, в 2017 году среднемесячная номинальная начисленная зарплата (то есть до вычета налогов) составила 39 144 рубля. Таким образом, долг каждого заемщика оказался равен примерно пяти средним реальным зарплатам. В будущем этот показатель может снизиться до четырех зарплат, прогнозируется в исследовании. При этом впервые за несколько лет снизился показатель соотношения долга к доходу - на 0,5 процента, отмечают аналитики компании.

По подсчетам "Домашних денег", средний долг на душу населения выше всего в Уральском федеральном округе (208 тысяч рублей), Москве (188 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (192 тысячи рублей), Северо-Западном (180 тысяч рублей) и Дальневосточном федеральных округах (186 тысяч рублей). "Лидерство именно этих субъектов РФ объясняется тем, что в России развивается американская модель потребительского поведения, когда люди, имеющие в своем распоряжении большее количество денег, склонны тратить еще больше (в том числе на предметы роскоши), для чего прибегают к использованию кредитных ресурсов", - полагают аналитики компании.

По словам генерального директора компании SmartCredit Фариды Валуевой, сейчас изменяется и структура долгов отечественного заемщика. "Доля клиентов, имеющих один кредит (или кредитный продукт), снижается, а доля клиентов с двумя и более кредитами растет", - говорит она. По данным компании, средняя задолженность на душу населения перед банками и МФО составляет около 140 тысяч рублей, кратно варьируясь от региона к региону.

Доля заемщиков с одним кредитом в последнее время снижается при росте доли заемщиков с двумя и более кредитами

По прогнозу главного исполнительного директора "Домашних денег" Андрея Бахвалова, долговая нагрузка населения по итогам 2018 года может вырасти еще на шесть процентов.

"Если макроэкономическая конъюнктура рынка будет демонстрировать улучшение ситуации с реальными доходами, то уровень закредитованности населения, безусловно, будет расти", - соглашается Фарида Валуева. По ее словам, предварительные данные по итогам пяти месяцев 2018 года это уже подтверждают.