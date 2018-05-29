О росте закредитованности говорится в исследовании МФК "Домашние деньги" (есть у "Российской газеты"). Компания анализировала данные Росстата, Банка России, бюро кредитных историй с использованием собственной методики.
В 2017 году закредитованность населения (по долгам перед банками и МФО) выросла на 11 процентов, составив 163 тысячи рублей на человека, говорится в исследовании. По данным Росстата, в 2017 году среднемесячная номинальная начисленная зарплата (то есть до вычета налогов) составила 39 144 рубля. Таким образом, долг каждого заемщика оказался равен примерно пяти средним реальным зарплатам. В будущем этот показатель может снизиться до четырех зарплат, прогнозируется в исследовании. При этом впервые за несколько лет снизился показатель соотношения долга к доходу - на 0,5 процента, отмечают аналитики компании.
По подсчетам "Домашних денег", средний долг на душу населения выше всего в Уральском федеральном округе (208 тысяч рублей), Москве (188 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (192 тысячи рублей), Северо-Западном (180 тысяч рублей) и Дальневосточном федеральных округах (186 тысяч рублей). "Лидерство именно этих субъектов РФ объясняется тем, что в России развивается американская модель потребительского поведения, когда люди, имеющие в своем распоряжении большее количество денег, склонны тратить еще больше (в том числе на предметы роскоши), для чего прибегают к использованию кредитных ресурсов", - полагают аналитики компании.
По словам генерального директора компании SmartCredit Фариды Валуевой, сейчас изменяется и структура долгов отечественного заемщика. "Доля клиентов, имеющих один кредит (или кредитный продукт), снижается, а доля клиентов с двумя и более кредитами растет", - говорит она. По данным компании, средняя задолженность на душу населения перед банками и МФО составляет около 140 тысяч рублей, кратно варьируясь от региона к региону.
По прогнозу главного исполнительного директора "Домашних денег" Андрея Бахвалова, долговая нагрузка населения по итогам 2018 года может вырасти еще на шесть процентов.
"Если макроэкономическая конъюнктура рынка будет демонстрировать улучшение ситуации с реальными доходами, то уровень закредитованности населения, безусловно, будет расти", - соглашается Фарида Валуева. По ее словам, предварительные данные по итогам пяти месяцев 2018 года это уже подтверждают.