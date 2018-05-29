Скончался датский лауреат Нобелевской премии по химии Йенс Скоу

Лауреат Нобелевской премии по химии, гражданин Дании Йенс Кристиан Скоу умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщает во вторник издание Jydske Vestkysten со ссылкой на Орхусский университет.

Известно, что он не дожил всего пять месяцев до своего 100-летия.

Ученый родился 8 октября 1918 года в Лемвиге на западе Дании. С 1947 года работал в Университете Орхуса. Нобелевскую премию химик получил в 1997 году за открытие ферментативного характера синтеза АТФ совместно с американцем Полом Бойером и британцем Джоном Уолкером.