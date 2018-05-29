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29.05.2018 09:43
Рубрика: В мире

СМИ: НАТО требует от Норвегии наращивать войска и модернизировать танки

Текст: Игорь Дунаевский

НАТО добивается от властей Норвегии увеличения численности и модернизации вооруженных сил страны. Об этом сообщает норвежская газета Klassekampen, ссылающаяся на документы североатлантического альянса.

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В частности, от Осло требуют потратить около 600 миллионов долларов на модернизацию танков Leopard 2A4, произведенных в 80-х годах прошлого столетия. После этого крупнейшее подразделение сухопутных сил Норвегии получило бы статус тяжелой пехотной бригады. Альянс также считает целесообразным наращивание численности сухопутных сил скандинавского государства, которая в последние годы снизилась до 8,5 тысячи человек.

Документы НАТО "утекли" в прессу на фоне спора между правительством Норвегии и оппозицией, которая обвиняет власти в затягивании обещанной модернизации вооруженных сил.

Норвегия является членом НАТО с момента основания альянса в 1949 году. Должность генерального секретаря альянса в настоящее время занимает бывший глава норвежского правительства Йенс Столтенберг.

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