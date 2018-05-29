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29.05.2018 15:16
Рубрика: Экономика

Социологи назвали главную причину отказа россиян от летнего отдыха

Текст: Татьяна Владыкина

По данным социологов ВЦИОМ, почти половина наших соотечественников (45 процентов) летний отпуск проведут дома. Из них 44 процента объясняют это решение нехваткой финансов на поездку. Так же одним из популярных мест отдыха у россиян остается дача. Там собирается отдохнуть треть наших сограждан.

Фото: Владимир Аносов
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Кто вынужден проводить летние каникулы дома? Чаще всего это жители малых городов (49 процентов) и сел (55 процентов), а так же граждане с плохим материальным положением (53 процента). На дачу же предпочитают отправиться люди старшего возраста - 42 процента.

Социологи уточняют, 18 процентов из тех, кто никуда не поедет летом, держат дома семейные дела, еще 15 процентов вынуждены будут работать без отпуска, а 12 процентов отказываются от поездок из-за состояния здоровья или возраста.

Данные опроса прокомментировал на сегодняшней пресс-конференции глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Он подчеркнул, что главной причиной, по которой россияне лишают себя летнего отдыха остается материальная составляющая. По его словам, средний летний отпуск наши сограждане оценивают в 44 205 рублей.

"Это самая актуальная цифра, - отметил Валерий Федоров. - Во столько, по прикидкам наших сограждан, обойдется летний отдых в расчете на одного члена семьи".

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