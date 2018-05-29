Сорос пообещал Евросоюзу глобальный финансовый кризис

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос предсказал новый глобальный финансовый кризис из-за укрепления курса доллара и оттока капиталов с развивающихся рынков. По его мнению, кризис будет угрожать в первую очередь Евросоюзу, передает агентство Bloomberg.

Так, Сорос, полагает, что выход из ядерной сделки с Ираном и прекращение трансатлантического сотрудничества между ЕС и США неизбежно окажут негативное влияние на европейскую экономику и вызовут другие сдвиги, включая девальвацию валют развивающихся рынков.

"Все, что могло пойти не так, пошло не так", - подчеркнул он, упомянув миграционный кризис в Европе и политику экономии, которые привели к власти популистов, а также к дезинтеграции Великобритании.

Среди мер, предлагаемых финансистом для улучшения экономической ситуации в Европе, - сокращение миграционного давления, а также радикальная реформа самого Евросоюза, в том числе отказ от политики, обязывающей стран-участниц переходить на единую валюту.