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Рубрика: Экономика

Сорос пообещал Евросоюзу глобальный финансовый кризис

Текст: Нина Егоршева
Фото: РГ
Валерий Выжутович: Любой финансовый кризис - по сути кризис доверия

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос предсказал новый глобальный финансовый кризис из-за укрепления курса доллара и оттока капиталов с развивающихся рынков. По его мнению, кризис будет угрожать в первую очередь Евросоюзу, передает агентство Bloomberg.

Так, Сорос, полагает, что выход из ядерной сделки с Ираном и прекращение трансатлантического сотрудничества между ЕС и США неизбежно окажут негативное влияние на европейскую экономику и вызовут другие сдвиги, включая девальвацию валют развивающихся рынков.

Фото: Depositphotos.com
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"Все, что могло пойти не так, пошло не так", - подчеркнул он, упомянув миграционный кризис в Европе и политику экономии, которые привели к власти популистов, а также к дезинтеграции Великобритании.

Среди мер, предлагаемых финансистом для улучшения экономической ситуации в Европе, - сокращение миграционного давления, а также радикальная реформа самого Евросоюза, в том числе отказ от политики, обязывающей стран-участниц переходить на единую валюту.

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