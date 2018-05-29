Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2018 г. N 262 "О внесении изменений в состав Совета Безопасности Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 25 мая 2012 г. N 715"

1. Внести в состав Совета Безопасности Российской Федерации, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 25 мая 2012 г. N 715 "Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 22, ст. 2758; N 46, ст. 6321; N 47, ст. 6470; 2013, N 13, ст. 1523; N 17, ст. 2116; N 28, ст. 3814; N 37, ст. 4683; 2014, N13, ст. 1457; N 20, ст. 2497, 2501; 2016, N15, ст. 2073; N 16, ст. 2196; N 19, ст. 2671; N 33, ст. 5166; N 40, ст. 5727; N 41, ст. 5806; 2018, N 2, ст. 413), следующие изменения:

а) включить в состав Совета Безопасности Российской Федерации в качестве члена этого Совета Зиничева Е.Н. - Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

б) наименование должности Силуанова А.Г. изложить в следующей редакции: "Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Министр финансов Российской Федерации";

в) исключить из состава Совета Гордеева А.В. и Пучкова В.А.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации

В. Путин