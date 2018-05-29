Создана видеоигра для пациентов с протезами рук

Российские ученые из "Сколково" разработали уникальную цифровую платформу для реабилитации пациентов с протезами рук. Ее "фишка" в том, что механическая конечность превращается в игровой джойстик и может взаимодействовать не только с реальными, но и с виртуальными объектами.

Принцип работы - проще некуда. Подключаешь к протезу специальную насадку - электронный модуль, надеваешь VR-очки и сразу попадаешь на футуристическую космическую станцию. Здесь за огромным панорамным окном - орбита неизвестной планеты, а перед глазами - панель управления. С виртуальным миром можно взаимодействовать с помощью протеза. К примеру, передвигать им с места на место светящиеся кубы-энергоблоки. Сценарий, как уверяют разработчики, может быть любым. Бери в руки хоть виртуальный лук, хоть джедайский меч…

- Эффективное обучение пациентов с протезами верхних конечностей проходит в формате увлекательной игры, - сообщает пресс-служба "Сколково". - Индивидуальный, максимально подробный сценарий мотивирует и вовлекает пациента в активное участие в процесс восстановления.

Какие еще плюсы у новой VR-платформы? Она постоянно поддерживает обратную связь с пациентом и реагирует на каждое его движение. Более того, программа анализирует все действия человека в режиме реального времени и выдает отчет: насколько качественно и успешно он смог выполнить задачи, прописанные в сценарии игры.

Инновационный комплекс можно использовать как в клинике, так и дома. Разработчики платформы уже запустили регистрацию для ее бета-тестирования с реабилитационными центрами и производителями протезов рук. На очереди - экзоскелеты.

- У нас есть успешный опыт в сфере протезирования верхних конечностей. Мы понимаем большинство проблем, с которыми сталкивается человек с инвалидностью, когда начинает использовать протез, - говорит директор стартапа "Моторика" Илья Чех. - В будущем планируем дополнить платформу реабилитационными программами и под другие ассистивные устройства, например, экзоскелеты. Тем более что на выставке в Германии к нам проявили интерес не только производители протезов рук, но и устройств для восстановления моторики рук и ног.

По словам руководителя направления "Виртуальная и дополненная реальность, технологии геймификации" IT-кластера "Сколково" Алексея Каленчука, реабилитация считается самым перспективным медицинским направлением, где могут быть применены технологии виртуальной реальности.

- В реабилитации нет барьеров в виде сложного нормативного регулирования. Для успешного продукта необходимо два критерия: во-первых, подтвержденная эффективность решения - не просто вау-эффект, а подтвержденные показатели пользы. Во-вторых, сценарий применения должен быть достаточно универсальным или рассчитанным на большую "инсталляционную базу", - пояснил он.