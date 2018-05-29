Средний размер микрозайма снизился на четверть

Средний размер микрозайма ("займа до зарплаты") за последний год снизился почти на четверть, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель может падать из-за возросшей конкуренции с банками и снижения доходов основной аудитории микрофинансовых организаций (МФО).

По данным трех тысяч МФО, передающих данные в НБКИ, в апреле 2018 года средний размер микрозайма составил 9,2 тысячи рублей, снизившись по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 24 процента. Самая значительная динамика снижения, по данным НБКИ, зафиксирована в апреле 2018 года к апрелю 2017 года в Приморском крае (-36,3 процента), Московской области (-34,4 процента), Алтайском крае (-34 процента), Москве (-33,8 процента) и Санкт-Петербурге (-33,1 процента). Самым высоким средний "заем до зарплаты" в апреле был в Москве (15,8 тысячи рублей), Московской области (13,5 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (12,3 тысячи рублей), говорится в исследовании. Самые низкие значения НБКИ фиксировал в Забайкальском крае и Кемеровской области (7 тысяч рублей) и в Алтайском крае (6,9 тысячи рублей).

"Основными причинами снижения среднего размера микрозайма, на наш взгляд, являются конкуренция со стороны банков (прежде всего в части увеличения выдачи кредитных карт), а также сокращение реальных доходов тех сегментов заемщиков, на которые нацелен бизнес микрофинансовых институтов", - считает гендиректор НБКИ Александр Викулин.

По итогам прошлого года объем суммарных выдач микрозаймов вырос почти на 31,2 процента, до 256,1 миллиарда рублей. Совокупная чистая прибыль МФО упала на 33,4 процента, до 5,3 миллиарда рублей, говорилось в последнем годовом отчете Банка России.