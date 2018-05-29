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29.05.2018 17:53
Рубрика: В мире

США введут 25-процентные пошлины на товары из Китая

Текст: Игорь Дунаевский

США намерены ввести 25-процентные пошлины на ряд товаров, поставляемых из Китая на американский рынок, а также ограничить поток инвестиций из этого государства. Пресс-служба Белого дома во вторник сообщила, что подробный перечень импортных позиций, попадающих под новые сборы, будет опубликован к 15 июня и вскоре после этого вступит в силу. Ограничения на вложения капитала из КНР в высокие технологии в США будут объявлены к 30 июня.

Китай обвинил США в нарушении суверенитета

Эти решения приняты во исполнение указа президента США от 22 марта. Администрация Дональда Трампа обвинила КНР в хищении американских технологий и объявила о намерении ввести пошлины для китайских товаров на сумму 50 миллиардов долларов в год. Кроме того, Вашингтон готовится начать тяжбу против Поднебесной во Всемирной торговой организации (ВТО). В Пекине обещали ответить на действия США зеркально, установив импортные пошлины на американские товары.

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