Станислав Поздняков избран президентом Олимпийского комитета России

Четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию на саблях Станислав Поздняков стал президентом Олимпийского комитета России (ОКР). Он был избран на Олимпийском собрании в Москве.

На этом посту Станислав Алексеевич сменил Александра Жукова, который руководил ОКР с 2010 года. В 2016 году Поздняков стал первым вице-президентом организации, а теперь возглавил ее. Сам Жуков решил не баллотироваться в связи с большой занятостью в должности первого заместителя председателя Госдумы РФ.

На собрании Александр Дмитриевич в последний раз выступил в статусе президента ОКР. Он подвел итоги работы организации за последние четыре года. В частности, он рассказал, что российскими спортсменами в период с 2014 по 2018 год на девяти соревнованиях - Олимпийских играх, юношеских олимпиадах и фестивалях, Европейских играх - была завоевана в общей сложности 471 медаль, из которых 206 - высшего достоинства. Главы спортивных федераций поблагодарили Жукова за работу в должности главы ОКР.

Кроме того, помощник президента РФ Игорь Левитин зачитал обращение Владимира Путина к Олимпийскому собранию, в котором глава государства выразил благодарность Александру Жукову "за плодотворную работу по защите интересов российского спорта в международных спортивных организациях".

В своем обращении президент отметил, что перед олимпийским движением стоят серьезные задачи. Он подчеркнул необходимость восстановления позиций России в международном спортивном движении а также продолжать работу по повышению эффективности системы противодействия допингу.

"И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание формированию культуры абсолютной нетерпимости к этому негативному явлению на всех этапах спортивной подготовки, - сказано в обращении Владимира Путина, текст которого опубликован на сайте олимпийской команды России. - Хочу особо подчеркнуть, что ответственность за достижение поставленных целей лежит на Олимпийском комитете России как учредителе общероссийской антидопинговой организации".

Что же касается самих выборов нового президента ОКР, они проходили в формате тайного голосования с использованием бюллетеней. Помимо Позднякова, на пост главы Олимпийского комитета претендовал четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов. Кворум составил 285 человек, соответственно, столько же было подготовлено и бюллетеней. Для победы одному из кандидатов необходимо было получить 50 процентов голосов плюс один голос.

В итоге Станислав Поздняков победил со значительным перевесом - он получил 214 голосов, что составило 78,7% от общего числа делегатов собрания. За Попова было отдано 56 голосов. Станислав Алексеевич поблагодарил собравшихся за поддержку.

"В рамках международной деятельности задача на ближайшее будущее - перевести наши отношения с МОК (Международный олимпийский комитет - прим. "РГ") и международными спортивными организациями в плоскость реализации практических мероприятий и проектов", - сказал Поздняков, выступая перед началом голосования со своей программой. Его слова приводит официальный Twitter ОКР.

Он подчеркнул, что ОКР продолжит борьбу с допингом и будет работать над реализацией целевых проектов для спортивных федераций и национальных федераций других стран по видам спорта "высокого риска". Станислав Алексеевич также добавил, что ОКР будет оказывать федерациям необходимую финансовую поддержку по всем направлением, в том числе, по подготовке квалифицированных тренерских кадров, повышению уровня научно-методического обеспечения сборных команд и т.д.

Справка "РГ"



Станислав Поздняков родился 27 сентября 1973 года. Четырежды выигрывал "золото" Олимпиад - в 1992, 1996 и 2000 годах. Он также является 10-кратным чемпионом мира, 13-кратным чемпионом Европы, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным чемпионом России в личных соревнованиях. Заслуженный мастер спорта СССР и России. Награжден орденом Почета (1997), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2001) и орденом Дружбы (2006).