Суд арестовал повредившего картину Ильи Репина мужчину

Московский суд арестовал мужчину, повредившего картину Ильи Репина в Третьяковской галерее. Об этом сообщает ТАСС.

Игорь Подгорин заключен под стражу до 26 июля. Ранее полиция просила суд заключить его в СИЗО, так как дело было переквалифицировано. Ему предъявлены обвинения в порче особо ценных объектов культурного наследия РФ - часть 2 статьи 243 УК РФ. Теперь Подгорину грозит до шести лет заключения. Прокуратура поддержала ходатайство.

Напомним, Подпорин в минувшую пятницу разбил стекло, за которым находилась картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван", осколки повредили полотно. Холст оказался порван в трех местах, картина отправлена на реставрацию.