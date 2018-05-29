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Рубрика: Экономика

Семейная "химия"

Районный суд г. Тольятти продолжает рассмотрение дела о мошенничестве бывших руководителей "Тольяттиазота"
Текст: Алина Егорова
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
Нашумевшая история с многомиллиардными хищениями на "Тольяттиазоте", крупнейшем в мире производителе аммиака, похоже, неумолимо движется к закономерному финалу. В Комсомольском райсуде г.Тольятти продолжается рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК РФ) в отношении экс-руководителей ТОАЗа. Каждое следующее судебное заседание раскрывает все новые подробности о масштабах финансовых нарушений на тольяттинском промышленном гиганте в 2008-2011 годах. Показания свидетелей по делу уже исчисляются тысячами страниц.
В команде "обвинения" считают, что схема с офшорами, используемая подсудимыми, была очень сложной. Автор: схема взята с сайта Общей газеты.

Все началось в конце 2012 года, когда российские правоохранительные органы обнаружили признаки трансфертного ценообразования в сделках ТОАЗа с швейцарским офшором Nitrochem Distribution AG, аффилированным с основными владельцами - бизнесменом Владимиром Махлаем и его семьей. Nitrochem, в свою очередь, реализовывал продукцию предприятия уже по рыночной цене. Таким образом, часть прибыли огромного завода никогда не возвращалась в Россию и оседала в "карманах Махлаев" и их швейцарских партнеров - Андреаса Циви и Беата Рупрехта. Также, как писали журналисты, руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из "Тольяттиазота" - в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей.

Суммарный ущерб от действий экс-руководства ТОАЗа оценивается следствием в 85 млрд руб. Государство, в свою очередь, недосчиталось около полутора миллиардов рублей налогов за 2009-2011 гг., которые завод уже обязали выплатить в судебном порядке. Ранее СМИ сообщали, что расследование уголовного дела о хищениях на ТОАЗе находилось под личным контролем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение утверждала Генеральная прокуратура.

А обвинение на суде, проходящем в г. Тольятти, поддерживает одна из ведущих работников Генпрокуратуры Гульчехра Ибрагимова, обладающая огромным опытом в сложных и резонансных процессах.

Но вернемся к некоторым деталям процесса. "Соглашение между ТОАЗом и Nitrochem Distribution AG фактически ставит прибыль "Тольяттиазота" под контроль компании Nitrochem, - рассказал в суде Андрей Ермизин, представитель компании "Уралхим" - миноритарного акционера ТОАЗа, признанного потерпевшим по делу. - Договор определяет Nitrochem Distribution AG как эксклюзивного покупателя аммиака и карбамида, производимого предприятием в период до 2020 года. Соглашение носит кабальный характер. В договоре вообще нет указаний на возможность его расторжения, а за малейшие нарушения ТОАЗ должен был выплачивать штрафы. Это могло использоваться в качестве альтернативного способа выведения денег. О компенсации этого ущерба мы заявили в гражданском иске. Сумма 10,4 млрд рублей. Вторая часть иска предусматривает взыскание солидарно с ответчиков в пользу ТОАЗа 78 млрд рублей".

На суде прозвучало, что Владимир Махлай вместе с Феликсом Циви, отцом обвиняемого Андреаса Циви, начал реализовывать план по установлению контроля над заводом в своих интересах еще в 90-х годах. Следственным органам удалось раскрыть подробную схему движения акций между офшорными компаниями, которыми по факту руководили обвиняемые (подробнее - на www.rg.ru). В ней есть даже собственный банк - Тольяттихимбанк, созданный, по мнению прокурора, чтобы скрыть движение акций. И в результате обвиняемые могли контролировать более 70% акций, а с несговорчивыми миноритариями боролись с помощью допэмиссий.

Адвокат Александр Зорин акцентирует внимание на следующем:

- Я давно и с интересом наблюдаю за событиями, разворачивающимися вокруг ТОАЗа. В этом деле поражают не только масштабы финансовых операций, но и изощренность самой схемы: здесь есть множество различных юрисдикций, цепочек взаимосвязанных между собой иностранных граждан, офшоров и банков. Насколько я могу судить по информации из СМИ, проведенное на высоком уровне следствие позволило довольно подробно изучить столь сложную и запутанную схему. Это говорит нам, корпоративным юристам, а также ученым-правоведам о необходимости внесения поправок в действующее законодательство, которые защитили бы предприятия и их акционеров от ущерба в результате применения подобных схем.

"Это дело нанесет серьезный удар криминализированной офшорной экономике. Мы видим, что государство, предлагая амнистию капиталов, готово идти навстречу бизнесу. Но в то же время оно ясно дает понять, что будет вести непримиримую борьбу со схемами вывода прибыли и ухода от налогов, какими бы затейливыми по своему устройству они ни были", - считает адвокат Александр Марков.

Тем временем в стане обвиняемых обнаружились серьезные "семейные дрязги". По данным СМИ, из представленных суду документов следует, что Владимир Махлай обвинял сына Сергея, экс-председателя совета директоров, в "ограблении завода", а тот, в свою очередь, грозил отцу тюрьмой, если тот не прекратит раскрывать неудобные для него факты.

СМИ обратили внимание, что адвокаты защиты всячески пытались опровергнуть аффилированность экс-руководства ТОАЗа с Nitrochem. Однако в некоторых изданиях было опубликовано письмо Махлая-старшего, адресованное Циви и Рупрехту, в котором он выражает недовольство тем, что за его спиной "подключаются посторонние, не имеющие отношения к бизнесу лица", и требует без его разрешения "не делать никаких подписей, касающихся Nitrochem". Также в письме он напоминает, что "мы создали Nitrochem при содействии Андрея Махлая" (брата Сергея).

Правдоподобных и веских доводов в защиту подсудимых пока так и не было представлено. Это дает надежду, что похищенные средства будут возвращены на уникальное предприятие, а виновные понесут заслуженное наказание.

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