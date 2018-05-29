Украина заблокировала доступ к сайтам российских телеканалов

Украинские провайдеры начали блокировать доступ к сайтам российских телеканалов ВГТРК, НТВ и РЕН ТВ.

При попытке посетить их электронные страницы пользователи на территории Украины видят уведомление о том, что доступ к ресурсам ограничен во исполнение указа президента страны Петра Порошенко от 15 мая 2017 года. Их вещание в эфире было ограничено до этого.

Ранее администрация президента Украины объявила о существенном расширении перечня физических и юридических лиц, на которых распространяются введенные Киевом антироссийские санкции. Власти Украины приняли решение блокировать доступ к информационным продуктам ряда российских СМИ, включая телеканалы "Россия 1", "Россия Культура", "Россия 24", "РТР-Планета", информагентство "Россия сегодня".

Президент международной ассоциации журналистов Филипп Лерут заявил агентству РИА Новости, что считает это решение проявлением "цензуры".