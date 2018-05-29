В Бресте говорили о противодействии терроризму

Глобальные и региональные вопросы безопасности в течение двух дней обсуждали в Бресте. Здесь, на западном форпосте Союзного государства, состоялось выездное заседание Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ.

В повестке дня темы противодействия терроризму и экстремизму, военно-технического и военно-экономического сотрудничества, безопасности критически важных объектов, регулирования деятельности аварийно-спасательных служб на территории ОДКБ. В заседании участвовали представители парламентов Беларуси, России, Армении, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, эксперты и сотрудники Секретариата ОДКБ.

Баталии на информационных полях стали одной из тем заседания. По словам председателя Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности Анатолия Выборного, в этом направлении государства - участники организации - принимают новые вызовы:

- Это механизмы политико-идеологического воздействия на наших граждан. В первую очередь на несовершеннолетних, которые не могут адекватно оценить риски угроз и эффективно противодействовать воздействию на их сознание и психику. Каждая из наших стран должна одинаково воспринимать террористическую организацию и террористов с точки зрения права. И у нас, вне всякого сомнения, должно быть единое понимание того, какие организации считать террористическими.

Баталии на информационных полях стали одной из тем парламентского заседания в Бресте

Именно поэтому пристальное внимание парламентарии уделили обсуждению проекта модельного Кодекса "Об информационном противоборстве терроризму и экстремизму". По словам председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентина Михневича, это типовой нормативный акт, который предусматривает общую концепцию и подход для сближения законодательств наших стран:

- Он согласован со всеми государствами ОДКБ и отражает национальные интересы всех сторон. При необходимости они могут брать оттуда нормы для своих законодательств.

На одном языке в случае реальной угрозы должны говорить и силовики.



