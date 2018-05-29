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29.05.2018 21:24
Рубрика: Власть

День Японии в России

Выставка как напоминание
Текст: Игорь Дашков
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
Во вторник в Доме Российского исторического общества прошел День Японии.
Фото: Александр Корольков/ РГ Михаил Швыдкой и Сергей Нарышкин открыли День Японии в России. Фото: Александр Корольков/ РГ
Михаил Швыдкой и Сергей Нарышкин открыли День Японии в России. Фото: Александр Корольков/ РГ

Российские и японские историки провели "круглый стол", посвященный историко-культурным аспектам отношений двух стран-соседей. В честь этого подготовлена новая выставка. В ее экспозицию вошли архивные документы, посвященные российско-японским дипломатическим связям. Среди них - копия Симодского трактата 1855 года - первого дипломатического договора между Россией и Японией.

Фото: kremlin.ru
Путин и Абэ открыли перекрестные годы России и Японии

"США по-прежнему, как и полтора века назад, используют силовые аргументы в качестве инструментов своей дипломатии, - заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. - Должен сказать, что в основе и самого договора, и дальнейшего развития контактов между нашими странами всегда лежала добрая воля двух сторон", - отметил он на открытии выставки, сравнив обстоятельства подписания Симодского трактата с похожим договором между Японией и США, заключенным годом ранее, в 1854 году. Японско-американский договор был в буквальном смысле слова заключен под дулами американских орудий. Такая стилистика вашингтонской дипломатии остается актуальной и до сегодняшнего дня".

День Японии проводится в рамках перекрестного года России и Японии, старт которому дали президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ. В Токио программа откроется 12 июня выступлением Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева. Всего в течение года пройдет более 300 мероприятий.

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