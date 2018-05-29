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29.05.2018 16:10
Рубрика: Общество

В ЕГЭ по физике и химии появится практическая часть

Текст: Ирина Ивойлова
Директор ФИПИ Оксана Решетникова на встрече в РАН со стобалльниками, которые уже учатся на технических и естественно-научных специальностях в вузах, рассказала о том, что в ближайшие годы появится практическая составляющая на реальном оборудовании на ЕГЭ по физике и химии.

На этой встрече один из выпускников из Ивановской области, который сейчас поступил в МИФИ, пожаловался, что в его школе было закуплено новое современное оборудование для опытов и экспериментов, но оно так и простояло нераспакованным - не было специалистов по эксплуатации и переводчиков технической документации. "Будет задание - будут и специалисты", - заверила директор ФИПИ.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Как будут сдавать ЕГЭ в 2018 году

Президент РАН поддержал введение в ЕГЭ креативной, творческой части, но заметил: "Надо подумать, как сделать такой тверческий экзамен объективным".

Напомним, в последние годы ЕГЭ по физике становится все более и более популярным, его выбирают больше 20 процентов выпускников. Химию сдают меньше, но, как правило, очень хорошо. Эксперты объясняют это тем, что на ЕГЭ по химии приходят только высокомотивированные ученики, случайно "на авось" химию на выбирают. 

Между тем

Экспериментальная часть есть на экзаменах в 9 классе, но регион сам решает, будет она на аттестации или нет. В Москве есть. Как пояснила директор ФИПИ Оксана Решетникова, требуется нехитрый набор оборудования. Если эксперимент будет на ЕГЭ, встанет важный вопрос оценивания. Иногда итоги эксперимента могут не зависеть от того, кто и как его выполняет. "Ведется точечная работа, чтобы эксперимент не вошел в противоречие с заданием, учебником. У нас есть два года на введение любых изменений в ЕГЭ, чтобы апробировать, посмотреть, а в ФИПИ работают профессионалы".

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