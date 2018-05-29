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29.05.2018 19:18
Рубрика: В мире

А в подарок - собаку

В Китае назвали самые положительные черты Путина
Текст: Василий Владимиров
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
Мудрость - главная положительная черта президента России, считают в Китае. Об этом свидетельствуют промежуточные итоги проводимого в КНР общенационального онлайн-опроса, цель которого - определить, каким главу российского государства видят в Поднебесной.

"Мудрым" президента Российской Федерации назвали 91,3% респондентов, "волевым" - 83,4%. На третьем месте оказалась характеристика "смелый": под ней подписались 78,21% .

Опрос об имидже российского президента проводится в КНР с 24 мая в рамках интерактивного конкурса "Кто фанат Путина?", который проводится нашими партнерами - Медиакорпорацией Китая на площадке мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Участникам акции нужно было заполнить анкету с вопросами о главе российского государства, российских реалиях и китайско-российских отношениях.

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Акция продлится до 7 июня и поможет более точно обрисовать образ Путина в КНР. Она вызвала ажиотаж в китайской сети: ее аудитория уже превысила10 миллионов человек. Вполне естественно, каждый из участников проекта признался в мечте лично встретиться с главой российского государства. При этом 37,8% хотели бы с ним сфотографироваться, 29,9% - попросить у Путина в подарок собачку, а 22,47% (по всей видимости - женская аудитория) - обнять президента.

Участники акции также составили список вопросов, которые хотели бы задать Путину. На первом месте оказался вопрос "Какую роль Китай и Россия должны играть на глобальной арене?" За него проголосовали 49,68%. "Серебро" - у вопроса про перспективы научно-технического взаимодействия двух стран. Весьма популярным оказался и вопрос про то, смогут ли Китай и Россия к 2020 году достичь цели по доведению двустороннего товарооборота до 200 млрд долларов в год. Судя по структуре вопросов, китайская аудитория воспринимает Россию как надежного геополитического и экономического партнера.

Кстати, все эти вопросы китайские медиа смогут задать Владимиру Путину весьма скоро: визит российского президента в КНР состоится 8-10 июня. Глава государства в ходе поездки в Китай также примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в портовом городе Циндао.

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