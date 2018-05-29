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Рубрика: В мире

В Молдавии могут лишить русский язык статуса межнационального общения

Текст: Александр Гацак

Конституционный суд (КС) Молдавии рассмотрит 4 июня запрос Либеральной партии, призывающей лишить русский язык статуса межнационального общения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте КС.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Либералы обратились в суд с требованием признать неконституционным положение о статусе русского как языка межнационального общения и, как следствие, исключить его упоминания из молдавских законов. Таким образом, в случае удовлетворения запроса, русский язык не сможет быть в дальнейшем использован на официальном уровне, в том числе при переводе принимаемых страной законов и работе органов власти с гражданами.

Представители "проевропейской" либеральной партии, выступающей за объединение Молдавии и Румынии, указывают в качестве причины своего запроса изменение исторических реалий. Теперь, когда Советский Союз более не существует, бывшей его республике, по мнению либералов, нецелесообразно сохранять русскому языку особый статус в ущерб государственному, а также языкам меньшинств - украинцев, гагаузов, болгар и других.

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