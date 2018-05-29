Система электронного правосудия, внедренная в столичных судах, помогает бороться с фальсификацией уголовных дел и подделкой документов. Об этом заявила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова на международной конференции "Суд XXI века: технологии на службе правосудия".

"Мы уже начали оперативно обмениваться данными и сверять документы с МВД - выявили много недостатков, вплоть до фальсификаций, система выверки дел помогла изжить эти недостатки", - сказала Егорова.

По ее словам, система электронного правосудия также помогла минимизировать число подделок документов - раньше была такая болезнь, теперь подлинность документа можно проверить в течение двух часов.

Председатель столичного суда напомнила, что Москва - это крупнейший российский регион, где трудится более тысячи судей федеральных судов и мировых судей, почти 7 тысяч сотрудников аппарата судов и рассматривается более 1,5 миллиона дел каждый год.

"Внедрение технических новшеств в судах крупнейшего российского мегаполиса - это серьезное подспорье работникам судов, удобство для граждан и уникальный опыт для коллег по всей стране", - отметила Ольга Егорова.

По ее словам, Мосгорсуд оснастили единым центром обработки данных (ЦОД), к нему подключены все 35 районных судов, что, например, позволило перевести в электронный вид уже более 450 тысяч документов. Сейчас, как отметила Егорова, московская судебная система находится в преддверии нового этапа развития по внедрению элементов искусственного интеллекта. В частности, планируется создать программы для автоматизированной подготовки протоколов судебных заседаний на основе системы распознавания речи, а также программы для подготовки текстов судебных решений, но только по бесспорным делам.

Московские суды планируют внедрить систему распознавания личности по отпечаткам пальцев

Кроме того, московские суды планируют внедрить систему распознавания личности участников заседаний по отпечаткам пальцев.

"Планируется ввести систему распознавания личности. Например, такая система есть в Азербайджане. У нас были случаи, когда люди выдают себя за других, а осужденные называют себя другими именами", - сообщила Егорова. Она привела пример, когда в Нагатинском районном суде Москвы на бракоразводный процесс мужчина привел вместо своей супруги другую женщину, надел на нее темные очки и сказал, что она плохо себя чувствует. В свою очередь, зампредседателя Мосгорсуда Дмитрий Фомин отметил, что функционирование проекта возможно после создания единой биометрической базы при взаимодействии с МВД России. "Человек прижимает палец или руку к экрану устройства, после чего система опознает его. Он сможет даже обратиться в суд в онлайн-режиме", - рассказал он.

Как отметила глава столичных судов, для реализации новых проектов заключен контракт с банком БРИКС, а также финансирование выделяет мэр Москвы Сергей Собянин. "Он подключился, уже подписал выделение денег на мировую юстицию. Теперь мировые судьи тоже рассматривают электронные материалы о невыплате штрафов", - отметила Егорова.

Также в Мосгорсуде положительно оценили сотрудничество между различными ведомствами в электронном виде. Например, представители прокуратуры смогут направлять апелляционные и кассационные жалобы в электронном виде. Во всех столичных СИЗО установлены системы видео-конференц-связи, а в СИЗО N 2 (Бутырка) установлены информационные киоски для ознакомления с материалами дел в электронном виде. Электронный документооборот введен с Судебным департаментом, Росреестром, Федеральным казначейством.