Всплеск задержаний контрафактной продукции и самих изготовителей подделок прокатился по нескольким регионам России. В МВД России сообщали об изъятии различных изделий самых брендовых марок - от еды, одежды и алкоголя до моторных масел. Причем речь идет о тоннах сухого груза и о тысячах литров жидкостей.

Так, в Ногинском районе подмосковные полицейские обнаружили подпольный швейный цех, где трудились 33 нелегала из Юго-Восточной Азии. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что гастарбайтеры жили и трудились в антисанитарных условиях. Изготавливали одежду - от спортивных костюмов до демисезонных курток, джинсов, футболок и прочих красивых вещей. Из-за отвратительного состояния рабочих мест в ткань, из которой делали одежду, могла попасть - и попадала - всякая зараза. Эксперты сейчас изучают изъятую одежду и определяют, насколько она опасна для здоровья.

Алкоголь - это огромный простор для самодеятельного творчества. Травятся от таких напитков многие - каждый десятый. По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, в Иркутской области изъяли 6 тонн опасной жидкости.

Еще один опасный контрафакт - моторное масло. Недавний пример - в Оренбургской области задержали троих местных жителей, которые продавали брендовое моторное масло. Масло было одно и то же, но разливали его в канистры с разными этикетками.