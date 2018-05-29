В приложении "ВКонтакте" появилась действительно полезная возможность

Разработчики "ВКонтакте" обновили приложение соцсети для Android, добавив в него ряд полезных функций.

Одним из нововведений стал обновленный видеоплеер - теперь пользователи могут продолжать смотреть видео с того момента, на котором остановились в предыдущий раз. Кроме того, появилась возможность быстрой перемотки роликов - двойным касанием в левой или правой части экрана.

Кроме того, на экране создания новой записи появилась возможность выбора, где опубликовать пост - на личной странице или в сообществе (где пользователь имеет право оставлять записи).

Наконец, в историях можно использовать две маски одновременно ("Теперь можно примерять захватывающие образы вместе с подругой или другом. Удивляйте подписчиков совместными историями").