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В приложении "ВКонтакте" появилась действительно полезная возможность

29.05.2018,  
16:03
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Разработчики "ВКонтакте" обновили приложение соцсети для Android, добавив в него ряд полезных функций.

Одним из нововведений стал обновленный видеоплеер - теперь пользователи могут продолжать смотреть видео с того момента, на котором остановились в предыдущий раз. Кроме того, появилась возможность быстрой перемотки роликов - двойным касанием в левой или правой части экрана.

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Кроме того, на экране создания новой записи появилась возможность выбора, где опубликовать пост - на личной странице или в сообществе (где пользователь имеет право оставлять записи).

Наконец, в историях можно использовать две маски одновременно ("Теперь можно примерять захватывающие образы вместе с подругой или другом. Удивляйте подписчиков совместными историями").

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